Depuis 2019, les personnes déficientes mentales ont le droit de se rendre aux urnes seules même si elles sont placées sous tutelle. Un changement de la loi pour plus d'égalité qui fait que cette élection présidentielle sera une grande première pour des dizaines de milliers d'entre eux. Une citoyenneté qui s'apprend.

Pour s'entrainer à voter, les 13 jeunes déficients mentaux ont eu droit à une reconstitution d'un véritable bureau de vote. © Ville de Cholet

À 15 jours du premier tour, pour plusieurs dizaines de milliers de personnes, voter à une élection présidentielle sera une grande première : en 2019, la loi qui privait les déficients mentaux placés sous tutelle de leur droit de vote a été abrogée. Jusqu'ici, ils devaient en effet passer devant un juge qui décidait si oui ou non, ils étaient capables d'exercer leur droit de vote. Dans 80% des cas, c'était non.

Ils seront donc environ 80 000 à pouvoir se rendre aux urnes pour la première fois dans le cadre d’une présidentielle le 10 avril, à condition d’être inscrits sur les listes électorales. Mais pour être capable de voter, encore faut-il savoir comment se débrouiller dans un bureau de vote, ce qu'ils ont rarement appris. Les associations ou les mairies organisent ainsi des ateliers de sensibilisation afin de les familiariser avec le vote.

Exemple à Cholet où c'est la mairie qui a pris les choses en main. Au cours de trois ateliers, elle a proposé une simulation de vote à quelques 70 personnes en situation de handicap mental, accompagnées de leurs animateurs.

Théorie et pratique

Au programme, d'abord une découverte de la salle du Conseil municipal et des deux adjointes chargées, l'une de la citoyenneté, Natacha Poupet Bourdouleix, et l'autre du handicap, Elisabeth Haquet. Avec les membres de leurs équipes respectives, elles ont préparé une présentation en FALC (Français facile à lire et à comprendre) avec des pictogrammes que les personnes présentes retrouveront ensuite dans les bureaux de vote.

Les treize déficients mentaux suivis par le dispositif A'PICS 49 ("Agir pour l’insertion citoyenne et solidaire en Maine et Loire") semblent très impressionnés au premier abord, mais vite, l'ambiance se détend quand il s'agit de citer les différents candidats "Macron", "Le Pen", "Zemmour". Les autres semblent inconnus, quand finalement, un timide "Poutou" vient surprendre l'assemblée. Quelques uns sont prêts à dire pour qui ils vont voter, vite stoppés dans leur élan par le maire, Gilles Bourdouleix, qui est venu faire une apparition très appréciée. Il explique l'importance du secret du vote et donc la nécessité de passer par l'isoloir. S'ensuit un léger débat sur le vote blanc. "Et pourquoi il n'y aurait pas de vote noir", demande Léa, faisant éclater la salle de rire.

Les mots sont simples, les dessins clairs et le résultat est là : "Il parle drôlement bien le maire. Maintenant, j'ai compris", affirme Fabrice. A 52 ans, il votera pour la toute première fois. Son éducatrice, Sylvie Durand, acquiesce : "Il faut leur parler comme à des adultes mais très simplement. Et là, c'était concret et ça leur parle."

Après le topo, place aux travaux pratiques. La mairie a bien fait les choses en reconstituant un véritable bureau de vote mais à la place des bulletins aux noms des candidats à la présidentielle, ce sont des fleurs qu'il va falloir départager. Sur les tables de vote, on retrouve les pictogrammes présentés dans la partie théorique. Ils seront également dans les bureaux le dimanche du vote.

Le pouvoir des fleurs

D’ici là, il aura fallu faire un choix parmi les différents candidats. Là aussi ils seront accompagnés, Julien Morinière fera partie des formateurs. "Dès la semaine prochaine, on va faire une formation pour leur expliquer avec des mots simples ce qu'il y a dans les programmes. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas qu'on montre pour qui on veut voter ou ce qu'on pense. Il faut juste leur expliquer les programmes et voir ce qui rejoint leurs centres d'intérêts." Pour Romane, 22 ans, "le bon président, c'est celui qui apportera de la paix entre tous les pays et particulièrement en Ukraine."

Pendant ce temps, Océane, Léa et Sarah ont été réquisitionnées pour le dépouillement. Avec 5 voix contre 2 -et plusieurs bulletins nuls qui montrent qu'il faudra encore travailler, la Rose l’emporte sur la Jonquille.