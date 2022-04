Depuis mercredi matin, de nombreux usagers ont signalé des dysfonctionnements de leur connexion Internet. En cause, des actes de vandalisme menés dans plusieurs zones de France : ces coupures de câble peuvent aussi toucher les réseaux mobile.

Les coupures ont eu lieu sur des câbles de fibre optique qui alimentent en Internet de vastes zones

Erreur 404. Des pannes de connexion Internet de grande ampleur dans plusieurs villes, comme Grenoble ou Strasbourg, mais aussi à Paris ou Lille, et ce chez plusieurs opérateurs Internet : dans la nuit de mardi à mercredi, un incident d’une ampleur inédite a touché l’Internet français.

"Ce genre d’incident de cette ampleur, ça n’arrive jamais", a déclaré à l’AFP une source proche du dossier. Selon BFMTV, ces coupures sont liées à des coupures malveillantes de câbles de fibre optique, dans plusieurs zones de la France. Mercredi à la mi-journée, le secrétaire d’Etat au numérique Cédric O a confirmé au moins que des câbles avaient été sectionnés en Île-de-France.

Que s'est-il passé ?

Les opérateurs n'ont pas encore communiqué la nature exacte des incidents, mais selon plusieurs sources, aux alentours de 4h du matin, des incidents ont commencé à être identifiés le long de trois grandes lignes de fibre, reliant Paris à Lyon, Lille et Strasbourg. Au mois deux opérateurs sont concernés : Free, qui a reconnu de "multiples actes de malveillance" sur ses lignes, et SFR, qui a confirmé "plusieurs coupures de fibres" notamment autour de Lyon. Selon d'autres sources :

Trois des quatre artères de Free, qui constituent la colonne vertébrale de leur réseau, ont été sectionnées.

Quelles conséquences sur le réseau ?

La conséquence la plus directe, ce sont des coupures d'Internet sur les connexions Internet à domicile. Selon le site DownDetector, c'est Free qui connait le plus de signalements de dysfonctionnements, avec un pic aux alentours de 9h30 mercredi matin. SFR, Bouygues et Orange sont globalement moins touchés. Mais ce n'est pas la seule conséquence : les câbles de fibre alimentent également des antennes relais mobiles, impliquant aussi des problèmes de connexion sur certains réseaux de téléphones portables.

Enfin, même pour ceux et celles qui n’ont pas de coupure nette d’Internet, des ralentissements ont pu être constatés, causés par les "déviations" mises en places pour contourner les dysfonctionnements : "C’est un peu comme si des autoroutes étaient coupées et qu’il fallait rediriger le trafic sur des nationales : ça fonctionne, il peut y avoir des petites coupes ça et là mais Internet fonctionne", analyse Sami Slim, directeur général de Telehouse, qui gère des data-centers en France.

Qui est à l'origine de ces actes ?

"On ne sait pas qui c'est, pour l'instant", selon une source proche du dossier. Le journal L'Obs cite une source étatique qui évoque "un acte de malveillance coordonné, grave et très rare", laissant entendre que les auteurs de ces actes auraient planifié leur attaque pour agir au même moment dans plusieurs zones de France.

"C'est clairement du sabotage, et le parquet a été saisi", peut-on aussi lire dans l'Obs, "ça peut être des petits malins militants comme quelque chose de beaucoup plus grave". La piste d'attaques cyberterroristes n'est donc pas écartée, mais à l'heure actuelle rien ne permet de confirmer un mobile qui aurait pu conduire les auteurs à creuser dans le sol pour aller sectionner ces câbles, qui sont enterrés.