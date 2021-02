La Russie a annoncé samedi avoir détecté le premier cas de transmission du virus de la grippe aviaire, le H5N8, de la volaille à l'homme. La France, qui maintient l'épidémie sous contrôle dans les élevages de volaille depuis novembre, attend d'en savoir plus sur le séquençage de ce virus.

En France, de nombreux abattages ayant eu lieu, l'épidémie est "sous contrôle" selon le ministère de l'Agriculture © AFP / Alain Pitton / NurPhoto

C'est un virus dont on pensait qu'il ne concernait que les oiseaux sauvages et les volailles d'élevage, d'où son statut de "grippe aviaire". Mais selon la Russie, le H5N8 pourrait aussi se transmettre à l'humain. Moscou assure avoir détecté un cas de transmission, sous contrôle, et en avoir informé l'OMS, après avoir identifié le virus chez sept personnes contaminées dans une usine de volailles du sud du pays.

Si cette transmission est avérée, ce serait la première fois que le H5N8 infecte des humains. Or, l'épidémie de grippe avaire concerne plusieurs pays d'Europe, dont la France, où les autorités surveillent depuis des mois la situation et attendent désormais plus d'informations en provenance de la Russie.

Une épidémie "hautement sous contrôle" en France

Depuis le premier cas avéré de grippe aviaire, détecté cette année en novembre en France, les autorités agricoles et sanitaires suivent le dossier de près. Ce virus est hautement contagieux quand les volatiles sont en grande concentration, d'où les mesures d'abattage imposées aux éleveurs.

Cette année, 461 foyers ont été détectés, et trois millions de canards abattus. Le ministère de l'Agriculture estime que l'épidémie est hautement sous contrôle, même s'il reste quelques foyers dans le sud ouest. Depuis le début de l'hiver, le virus est régulièrement séquencé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'Anses. Il reste trop éloigné de l'homme pour qu'une transmission à l'humain puisse avoir lieu.

Le séquençage du virus pas encore transmis à l'OMS

Que s'est-il donc passé en Russie pour avoir sept cas ? Le virus a-t-il largement muté ? Certaines personnes ont-elles une plus grande sensibilité que d'autres ? A-t-il simplement été détecté parce qu'on le recherchait ? Pour savoir s'il y a lieu de s'alarmer, la France a besoin de comparer les séquençages des génomes. La Russie n'a toujours pas envoyé les informations à l'OMS.

Cette transmission de la volaille à l'homme est en tout cas une première. Moscou affirme par ailleurs qu'il n'y a pas de transmission d'homme à homme.