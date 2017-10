Plus de trois semaines après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin, des dizaines de familles sont toujours logées dans des hôtels à Orly sans nouvelle des pouvoirs publics.

Les familles attendent depuis trois semaines que les autorités trouvent une solution. © AFP / Natalia Seliverstova

Des familles rescapées de l'ouragan Irma sont toujours logées à l’hôtel aux abords de l'aéroport d'Orly, près de Paris. Depuis plus de trois semaines, entre 100 et 150 personnes qui ont tout perdu aux Antilles attendent de l'aide des autorités.

Pour les enfants, aucune possibilité d'aller à l'école ; et aucune assistance médicale et psychologique. Ces familles sont désespérées et ne savent plus à qui s'adresser.

Sur place, ils n'ont aucun interlocuteur en dehors de l'association France horizon. Une maman est dans une situation encore plus invraisemblable. Non seulement cette femme a vécu le drame de perdre son domicile mais depuis quatre jours elle ne dispose plus de chambre d'hôtel. Chaque nuit, elle trouve refuge dans l'aéroport, où elle et ses trois enfants passent la nuit tant bien que mal.

