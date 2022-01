Les scientifiques surveillent de près un sous-variant d'Omicron, appelé BA.2. Majoritaire au Danemark, il a été détecté en France mais sur un très faible nombre de cas. Est-il plus contagieux ou même plus dangereux ? Voici ce que l'on sait en l'état actuel des choses.

"Il correspond peu ou prou aux caractéristiques que nous connaissons d'Omicron." C'est par ces mots qu'Olivier Véran a évoqué jeudi dernier, lors de son point presse, BA.2. "Il n'y a pas à ce stade de connaissances sur des risques de contagiosité vis-à-vis de celles et ceux qui auraient déjà contracté le variant Omicron. Il ferait partie de la catégorie des sous-groupe du variant Omicron et ne change pas la donne." Un message plutôt rassurant donc de la part du ministre de la Santé.

Le nom Omicron est en fait un "terme générique" qui désigne, sans distinction, plusieurs lignages de virus très proches, a expliqué l'Organisation mondiale de la santé, vendredi, dans son dernier point hebdomadaire. Autrement dit, lorsque l'OMS a classé le variant Omicron comme "un variant préoccupant", elle a identifié trois sous-variants : BA.1, BA.2 et BA3.

BA.1 est celui que nous connaissons le mieux puisqu'il s'est rapidement propagé partout dans le monde et, est devenu quasi hégémonique. Néanmoins, BA.2 est suivi de près. S'il semble proche de la version initiale, les scientifiques veulent en savoir plus sur ses caractéristiques et ses éventuelles conséquences sur la pandémie.

Détecté pour la première fois en Inde et en Afrique du Sud

Selon le site Covariants.org, les premiers cas ont été détectés en Inde et en Afrique du Sud, fin décembre 2021. Il a ensuite rapidement été découvert aux Philippines, au Danemark et en Suède. Pour détecter ce sous-variant, comme le rapporte le Parisien, il faut analyser l'intégralité du génome du virus. Un processus plus long et plus coûteux qu'un simple test PCR. Ces analyses ont permis, par exemple, de confirmer la présence du sous-lignage BA.2 dans 53 cas au Royaume-Uni en date du 10 janvier, selon les autorités sanitaires britanniques. Un chiffre encore infime par rapport à d'autres pays. En Inde et au Danemark, le sous-variant BA.2 semble être rapidement devenu majoritaire, et il représente déjà un tiers des nouvelles contaminations à Singapour, selon la plateforme internationale Gisaid.

En France, ce séquençage est effectué uniquement sur une partie des tests, de manière aléatoire. Dans notre pays, seule une quinzaine de cas de sous-variants BA.2 ont été séquencés pour le moment. A ce jour, le BA.2 a été détecté en France, "mais à des niveaux très faibles" ajoute Santé publique France.

Est-il plus contagieux ?

S'il faut pour le moment rester extrêmement prudent, certaines données attirent l'attention : BA.2, serait ainsi devenu majoritaire en Inde ou au Danemark, où le nombre de cas quotidiens est reparti à la hausse depuis quelques jours. "Ce qui nous a surpris, c'est la rapidité avec laquelle ce sous-variant, qui a beaucoup circulé en Asie, s'est installé au Danemark", a déclaré à l'AFP l'épidémiologiste Antoine Flahault. "Le pays attendait un pic des contaminations à la mi-janvier; il ne s'est pas produit et peut-être est-ce dû à ce sous-variant, qui semble très transmissible mais pas plus virulent" que le variant originel, poursuit-il.

Interrogé par Libération, Patrick Hoscheit, chercheur en mathématiques appliquées à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, explique que "le remplacement de BA.1 par BA.2 dans certains pays dont le Danemark et Singapour, qui ont d’excellents réseaux de surveillance génomique (...) ne signifie pas nécessairement que BA.2 possède un avantage de transmission, car les différences peuvent être épidémiologiques plutôt que virologiques".

Pour le moment, les autorités sanitaires attendent d'en savoir plus. "Ce qui nous intéresse, c'est si ce sous-variant possède des caractéristiques différentes (de BA.1) en termes de contagiosité, d'échappement immunitaire ou de sévérité", a noté vendredi l'agence Santé publique France. Au Danemark, en revanche, il remplace progressivement le BA.1, le variant Omicron "classique". "Les autorités danoises n'ont pas d'explication à ce phénomène mais il est suivi de près", a-t-elle ajouté. La France de son côté suit également "de près les données qui seront produites par le Danemark".

Une sévérité qui semble "comparable à Omicron"

Prudents, les scientifiques ne semblent pas alarmistes. Pour Antoine Flahault, il est encore trop tôt pour s'inquiéter, mais la "vigilance" est de mise. "On a pour le moment l'impression qu'il est d'une sévérité comparable à Omicron mais de nombreuses questions sont encore sur la table", ajoute le directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Il invite à "mettre en place des techniques de criblage pour bien détecter" BA.2 et "voir rapidement quelles sont ses propriétés".

"Des observations très précoces en Inde et au Danemark suggèrent qu'il n'y a pas de différence majeure de gravité par rapport à BA.1", a également tweeté Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres. Selon lui, les mutations observées ne devraient pas non plus remettre en cause l'efficacité des vaccins. "Même avec une transmissibilité légèrement plus élevée" que la version classique d'Omicron, il ne s'attend absolument pas à un changement équivalent à celui qui s'est produit quand ce dernier variant a supplanté Delta. "Personnellement, je ne pense pas que BA.2 va avoir un impact substantiel sur la vague actuelle de la pandémie", a-t-il noté.