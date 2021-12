Manifestation et blocage d'église à Nantes, envois de mails au curé de l'église Saint-Eustache à Paris : des extrémistes catholiques sont parvenus à faire annuler deux concerts de l'artiste suédoise Anna von Hausswolff prévus ce mardi soir et jeudi soir. Le curé de Saint-Eustache explique avoir subi des pressions.

L'artiste devait présenter son récital à l'orgue ce jeudi à l'église Saint-Eustache © AFP / Manuel Cohen

La tournée européenne d’Anna von Hausswolff va-t-elle s’achever sur une note de censure bien amère ? L’artiste suédoise devait jouer à Nantes (Loire-Atlantique) mardi soir puis à Paris jeudi, mais ses micros sont pour l’instant consignés dans ses valises. Une mobilisation d’extrémistes catholiques, sur Internet et devant l’église Notre-Dame-de-Bon-Port à Nantes, qui l’accusent d’être sataniste, a forcé les organisateurs de l’évènement à Nantes et le curé de l’église Saint-Eustache à Paris à annuler les représentations. Ce dernier explique à France Inter qu’il a dû s’y résoudre pour le "bon maintien de l’ordre public aux portes de l’église".

Les accès à l'église bloqués

Tout avait pourtant bien commencé pour Anna von Hausswolff. La musicienne et chanteuse, dont la musique évolue dans plusieurs genres musicaux avec une étiquette gothique, est en tournée européenne, et présente un récital pour orgue. À l’Union Chapel de Londres, sa présence n'a généré aucun problème. Ni à l’église Les-Saints-François-de-Montpellier le weekend dernier. Le concert prévu à Notre-Dame-de-Bon-Port à Nantes affichait complet. Mais c’était sans compter sur ce groupe d’une petite centaine de catholiques intégristes, mobilisés aux cris de "Sainte-Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs", devant l’église dès 20h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pendant plus d’une heure, comme le montrent les nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, ils ont bloqué l’accès aux portes, sans possibilité de négocier, jusqu’à ce que les organisateurs ne doivent se résoudre, "en accord avec l’artiste, de ne pas ouvrir les portes pour préserver la sécurité de toutes et tous", peut-on lire dans le communiqué de presse du directeur du Lieu unique, le centre de culture contemporaine de Nantes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Une atteinte à la liberté d'expression"

De nombreux fans d’Anna von Hasswolff ont fait part de leur colère sur les réseaux sociaux. "Une poignée de radicaux intolérants provoque l’annulation d’un concert à N-D du Bon-Port programmé en accord avec l’évêché", tweete le soir même le premier adjoint à la mairie de Nantes, Bassem Asseh, parlant même de "censure". Le directeur du Lieu unique Eli Commins partage ce constat : "L’annulation forcée de cet évènement est inacceptable, car elle relève d’une atteinte à la liberté d’expression. (…) Nous nous insurgeons contre de telles actions." L'artiste, elle, n'a pas communiqué à cette heure.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L’artiste est accusée de "satanisme" pour avoir écrit dans son morceau "Pills", qui parle d’addiction aux drogues, qu’elle avait fait "l’amour avec le diable". Certains sur les réseaux sociaux avancent que son concert dans une église aurait été un "blasphème", avec la "complicité de quelques prêtres perdus", quand d’autres osent faire un lien entre les croyances de l’artiste et le fait qu’elle porte le t-shirt du groupe de black metal Burzum. Ces mêmes militants ont ensuite passé leur matinée de mercredi à faire pression sur l’église Saint-Eustache.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J'ai reçu beaucoup de mails"

"La principale raison de l’annulation, c’est le bon maintien de l’ordre public aux portes de l’église", justifie à France Inter le curé de Saint-Eustache, père Yves Trocheris. "J’ai reçu beaucoup de mails qui étaient fortement défavorables à ce concert et j’ai vu [les images de] la manifestation hier soir à Nantes. Je ne voulais pas que ça se reproduise à Saint-Eustache. A mes yeux, je n’avais pas d’autre solution, il fallait que je prenne la décision rapidement." Pas question d’évoquer d’autres motivations, sur l’artiste et les critiques et accusations loufoques dont elle fait l’objet : "Je vous ai donné mon principal motif (…), je ne veux pas rentrer dans ces polémiques."

La position à de quoi étonner. Yves Trocheris reconnaît volontiers, avec un certain regret perceptible, que le lieu accueille pourtant habituellement toutes les formes d’expression culturelle : "Traditionnellement, Saint-Eustache est très ouvert -vous avez le festival 36h par exemple-très ouvert à l’intervention d’artistes contemporains." Une tradition qui pourrait se perdre, le curé laissant entendre que si un autre artiste programmé à Saint-Eustache faisait l’objet d’une même fronde, une nouvelle annulation est "quelque chose qui pourrait se reproduire". Les équipes d’Anna von Hausswolff ne se démobilisent pas et tentent de trouver un autre lieu pour accueillir le récital de l’artiste.