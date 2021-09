Dans sa traditionnelle vidéo YouTube du mardi, Didier Raoult se plaint d'être harcelé et insulté en France. "Les gens se demandent pourquoi les gens qui sont très bons, les meilleurs de ce pays, s'en vont", dit-il. Et le professeur d'asséner : "Je vous réserve une surprise pour le mois de novembre."

Dans sa dernière vidéo YouTube, Didier Raoult se plaint d'être mal traité en France et annonce une "surprise pour novembre". © Capture d'écran

Didier Raoult est-il en train de mettre en scène sa sortie ? Sur la sellette à la tête de l'IHU à Marseille, le professeur se plaint dans une vidéo YouTube postée mardi du traitement qui lui est réservé en France, un pays où "les meilleurs sont obligés de s'en aller" et annonce une "surprise pour novembre".

Dans sa traditionnelle vidéo du mardi, au cours d'un long développement de plusieurs minutes, Didier Raoult se plaint d'être "harcelé", de faire l'objet "d'insultes" en France. "Un harcèlement personnel" et "un harcèlement des institutions", précise-t-il.

"Je dois être le seul médecin qui n'ait pas été prolongé dans ses fonction du CHU depuis des années, ça laisse rêveur. Les gens se demandent pourquoi. Je vous réserve une surprise pour le mois de novembre. Les gens se demandent pourquoi les gens qui sont très bons, les meilleurs de ce pays, s'en vont", dit-il sibyllin.

Mauvais traitement

"Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, sans que nos instances fonctionnelles ne mettent fin à ce genre de choses. On ne peut pas dire d'un coté 'On va garder les élites' et d'autre part les laisser les traiter de cette manière là", dit-il dans cette vidéo avant d'ajouter :

Je suis bénévole depuis que je fais l'IHU, je n'ai pas d'activité privée. On peut au moins nous traiter correctement, en tous cas ne pas nous harceler. Moi je m'en fiche, ma carrière est faite, ça m'indiffère. Il ne faut pas laisser une délinquance antiélitiste s'installer.

Les six membres fondateurs de l'IHU Méditerranée Infection et la présidente de l'Institut dirigé par Didier Raoult ont acté vendredi le lancement du recrutement d'un successeur au professeur controversé, qui sera désigné au plus tard le 30 juin 2022.

Un conseil d 'administration de l'IHU le 23 novembre

Le processus de recrutement, qui doit être soumis au préalable à l'approbation d'un conseil d'administration de 18 membres - dont les six fondateurs - prévu le 23 novembre, "aboutira à la désignation de la nouvelle directrice ou du nouveau directeur au plus tard le 30 Juin 2022 pour une prise de poste au plus tard le 30 septembre 2022", selon un communiqué de l'IHU diffusé le 17 septembre.

Cela laisse l'opportunité à Didier Raoult, retraité depuis le 31 août en tant que professeur d'université-praticien hospitalier, de rester à la tête de l'IHU une année supplémentaire, comme il en avait exprimé le souhait le 10 septembre à la chaîne BFMTV, jusqu'à la désignation de celui ou celle qui lui succèdera. Selon les statuts de l'IHU, consultés par l'AFP, "le directeur est nommé, après avis du conseil d'administration, par le président" de cette instance.