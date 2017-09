Du haut de ses 6 ans, Philomène pose cette question dans Les P'tits Bateaux. Une question qui lui va bien puisqu'en grec son prénom signifie : "Celle qui est aimée"

Jeux de mains © Getty

L'amour, voilà un mot qui désigne beaucoup de chose reconnait le philosophe et thérapeute Denis Marquet. Y a-t-il une unité dans le mot amour ? Toute la question est là !

L'amour est tout d'abord lié à la joie ou au plaisir, à quelque chose de positif, poursuit-il. On aime d'abord ce qui nous rend heureux.

Ensuite, il y a différente manière d'être heureux. Il y a le simple plaisir physique, et puisque l'on s'adresse à Philomène, prenons une image qui lui parlera : manger un pain au chocolat est un simple plaisir physique.

Enfin, il y a des choses un peu plus profondes et élaborées

L'amour au sens humain que l'on ressent aussi bien dans l'amour familial, l'amour amical ou l'amour amoureux, poursuit Denis Marquet, est déclenché par une seule et même chose : je suis en contact avec un être unique et c'est ça qui me rend heureux.

L'être humain a la capacité d'être heureux quand son cœur s'ouvre à l'être unique qui est en face de lui.

Ça nous émerveille toujours d'être en contact avec un être unique et cet émerveillement, c'est le plus haut degré de l'amour.

Pas d'amour dans une société de clones, donc.

Amour ± haine

La haine peut être un rejet suscité par la différence, mais à condition d'associer cette différence avec une expérience désagréable, avec une souffrance

La différence n'est pas la même chose que l'être unique, conclut Denis Marquet. Ce n'est pas en essayant de se différencier que l'on va trouver l'être unique que l'on est. Et souvent des gens se perdent dans cette impasse pensant qu'en se différenciant des autres, de leur passé, de leur histoire, ils vont trouver l'être unique qu'ils sont. Or ce n'est pas de cette manière là que l'on y arrive.

La haine et l'amour sont deux sentiments tout à fait incompatibles parce que dès qu'on est en contact avec l'être unique qu'est l'autre, on ne peut pas le haïr.

A quoi ça sert l'amour d'Edith Piaf - Paroles Michel Emer

