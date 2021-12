Dans une allocution depuis Matignon, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la fermeture des discothèques pour les quatre prochaines semaines, pour endiguer l'épidémie de Covid-19.

Jean Castex, lors de la conférence de presse le 6 décembre 2021. © AFP / Thomas Samson

"Avec ces efforts proportionnés, nous sortirons de cette cinquième vague comme pour les précédentes" a déclaré le Premier ministre Jean Castex ce lundi soir. Il annonce que les discothèques vont être fermées à partir de vendredi et pour quatre semaines. Et il incite à limiter les fêtes et les soirées entre amis avant Noël pour limiter la propagation du Covid-19. En une semaine, le taux d'incidence est passé de 400 ce week-end, contre moins de 200 la semaine précédente.

Les discothèques fermées à partir de vendredi

Fin de bamboche dans les boîtes de nuit. Elles devront fermer à partir de ce vendredi, pour quatre semaines. "Le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés, et le port du masque est difficile dans ces lieux" explique le Premier ministre. Un accompagnement économique de ces entreprises sera prévu promet Matignon. C'est une coup dur pour un secteur qui a eu beaucoup de mal à se relever des précédentes fermetures.

"Lever le pied" sur les interactions sociales

"Mon message est très simple, jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël" clame Jean Castex. Il vise les grands dîners entre ami, les pendaisons de crémaillères, "les évènements festifs et conviviaux dans les sphères professionnelles et privées". Dans ces évènements, "les risques de contaminations sont les plus élevés" estime Jean Castex. "Quand on se réunit dans des moments de convivialité, où l’on mange, où l’on boit un verre, où l’on est debout, à l’intérieur, proche des uns et des autres, sans masque évidemment."

Sans toutefois obliger, le Premier ministre demande à reporter les évènement festifs en entreprises, comme les pots de départ, les séminaires et les cérémonies. En revanche, "l'heure n'est pas aux mesures de jauges, de couvre feu ou de confinement, car ce serait disproportionné" selon Jean Castex.

Une extension du télétravail

Par ailleurs, le premier ministre recommande deux à trois jours de télétravail par semaine, dans toutes les entreprises où cela est possible. "La cible étant deux à trois jours par semaine de télétravail" ajoute le Premier ministre. Les réunions en présentiel seront limitées. "Pour la fonction publique de l'Etat, jusqu'à trois jours" poursuit Jean Castex.