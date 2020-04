View this post on Instagram

Jour 9... aujourd'hui,j'ai pleuré. oui,moi j'ai pleuré,pourtant habituellement je me sens forte,et là,je me suis écroulée! j'ai éte tellement émue que les larmes ont coulées! aujourd'hui,j'ai vraiment ressentie,le pire de cette épidémie! Je le savais déjà,mais j'ai essayer de me protéger,mais j'ai craquée et mes yeux se sont mouillés! Aujourd'hui,une patiente m'a touchée au plus profond de moi;depuis le matin,cette dame était sous 15 litres d'oxygéne et elle avait de plus en plus de mal à respirer! aprés,beaucoup d'hésitation,et l'échéance de l'intubation est arrivée. Quand,nous sommes entrer dans la chambre,elle était au tel avec sa famille,avec sa fille,le médecin lui a expliqué ce que nous allions faire et ensuite a pris le tel pour l'expliquer à sa fille! Avant,que nous l'endormions elle a pu parler encore avec sa fille et ses mots ont été terrible! Elle a dit à sa fille d'être forte et d'embrasser bien fort ses enfants,et surtout d'être forte,et que si elle ne s'en sortait pas de penser toujours à elle! comment rester insensible? et puis la fatigue décuple les émotions! alors,j'ai pleurer! excusez mes fautes d'orthographes,je suis fatiguée ! Nous avons encore du matériel pour nous protégez mais jusqu'a quand? nos cadres se coupent en quatres et s'épuisent à gérer les personnels car les équipes pour une bonne prise en charge doivent être renforcés! Et,surtout elles essayent de nous donner les moyens de travailler et surtout de se protéger,car les stats disent que 40 pour cent des soignants seront contaminés,avec ou sans symptomes! Mais nous le saurons peut être jamais car nous ne sommes pas testés! nous sommes de bons petits soldats,mais beaucoup d"entre nous n"oublierons pas! Ils n'oublieront pas cette peur pour eux et surtout pour leurs proches! et surtout un merci à tous les autres acteurs de cette grande chaine du soin! . #planblanc #réanimation @covid_19_official2020 #covıd19 #coronavirus #ide #aidesoignante #epadh #hopital #hospital #hopitauxdefrance #solidarité #peur #colere #soutien #merci