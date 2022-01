Le ministère a publié à la mi-journée ses chiffres de la mobilisation du personnel de l'Éducation nationale, qui proteste notamment contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire. Dans le primaire, il fait état de quasiment 38,5% d'enseignants grévistes. Le Snuipp-FSU annonce lui 75%.

Le monde enseignant et plus largement celui du personnel de l'Éducation nationale, est appelé à faire grève ce jeudi 13 janvier, pour une grande journée de mobilisation partout en France. Dans le viseur, la gestion de la crise sanitaire mais aussi un ministre, Jean-Michel Blanquer, accusé de faire preuve de mépris à l'égard des enseignants.

38,5% à l'école, 23% au collège et lycée

La colère est forte. Le Snuipp-FSU a annoncé mardi que 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes et que la moitié des écoles seraient fermées. "Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces vingt dernières années n'est pas une grève contre le virus mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles", écrit le syndicat. Ce jeudi midi, le ministère de l'Education nationale annonce que dans le primaire, 38,48% d'enseignants sont en grève.

Dans le secondaire, le ministère fait état de 23,73% d'enseignants grévistes (collèges et lycées), le Snes-FSU évoque lui un taux de 62%. Concernant les chefs d'établissements, ils sont 30% à faire grève, selon le Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN). De son côté, le Snes-FSU annonce 80% de grévistes chez les AED, les assistants d'éducation.

L'appel a été lancé vendredi dernier par plusieurs syndicats d'enseignants, afin de dénoncer "une pagaille indescriptible" dans les établissements en raison de l'épidémie de Covid-19. Dans un communiqué, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, évoque "un sentiment fort d'abandon et de colère parmi les personnels des écoles" et critique le "chaos", le "mépris" et les "mensonges".