Pour la première fois, une femme, Marie Buisson, pourrait prendre la tête de la CGT, succédant à Philippe Martinez. Le secrétaire général, en poste jusqu'en mars 2023, a proposé son nom ce mardi 31 mai aux dirigeants de la commission exécutive confédérale du syndicat, qui l'a "validé".

Marie Buisson était jusqu'alors secrétaire générale de la Ferc-CGT (fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture) © Capture d'écran Youtube / CGT / DR

Lors d'une réunion ce mardi 31 mai, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT depuis 2015, a annoncé qu'il passerait la main à la tête du syndicat lors du prochain congrès en mars 2023. Il a proposé aux membres de la commission exécutive confédérale (CEC) de la CGT le nom de Marie Buisson pour lui succéder. Si celle-ci est élue l'an prochain par le congrès, elle deviendra la première femme à occuper ce poste depuis...1895. Actuelle secrétaire générale de la branche éducation de la CGT, une petite fédération, elle est peu connue du grand public. Voici cinq choses à savoir sur elle.

Elle est professeure de lettres et d'histoire-géographie en lycée professionnel

Marie Buisson a passé "le concours de professeur de lycée professionnel en lettres-histoire-géo" en 2001, explique-t-elle dans un entretien publié sur le site de la CGT en 2017. Elle a notamment exercé comme professeur de français au lycée professionnel Jean Monnet à Montrouge, dans l'académie de Versailles.

Elle est engagée à la CGT depuis le début de sa carrière

"J’ai adhéré à la CGT dès que j’ai intégré la formation comme professeure stagiaire", ajoute-t-elle, toujours dans cet entretien. "J’avais travaillé plusieurs années avant de faire mes études à la fac et mes nombreux emplois précaires m’avaient convaincue de la nécessité de s’organiser pour se défendre", complète-t-elle. Elle a donc milité à la CGT Educ'action avant devenir secrétaire académique de la CGT Educ’action Versailles.

Depuis 2017, Marie Buisson est secrétaire générale de la "Ferc-CGT", la "Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture" du syndicat. Il s'agit d'une petite fédération, qui regroupe notamment des syndicats du personnel enseignant et non-enseignant de l'Education Nationale, qui ont souhaité rester associés à la CGT, lorsque d'autres syndicats de l'enseignement se sont autonomisés. Elle est enfin membre de la commission exécutive de la CGT.

Elle est l'une des figures du rapprochement entre la CGT et le mouvement écologiste

En 2020, la CGT et plusieurs autres syndicats se sont alliés avec des associations écologistes et altermondialistes (Greenpeace, Attac, Oxfam et les Amis de la Terre) et ont publié une tribune dans le JDD, puis un texte commun "Plus jamais ça", pour défendre une vision "profondément sociale et environnementale de notre société" après la pandémie de Covid-19.

Marie Buisson, qui a œuvré pour ce rapprochement avec le mouvement écologiste, représentante désormais la CGT au sein du collectif "Plus jamais ça !". Dans ce cadre, elle a participé à de nombreuses conférences sur les liens entre cause environnementale et cause sociale. En août 2021, elle déclarait notamment : "ce qui détruit les emplois et met à mal la vie des travailleurs, c'est le capitalisme, pas l'écologie. Il n'y a pas d'un côté des citoyens avec des préoccupations écologiques et de l'autres des travailleurs qui ne s'y intéresseraient pas. Les deux se rejoignent ." Plusieurs fédérations au sein de la CGT s'opposent toutefois à ce rapprochement. Marie Buisson est également co-animatrice du collectif "Environnement" au sein du syndicat.

Elle est engagée pour les droits des femmes

Elle est également engagée dans la défense des droits des femmes. En 2017, elle a participé à la rédaction d'un pamphlet, en vue de la manifestation du 8 mars, pour en faire " une journée d'action et de grève pour les droits des femmes". Ce document a été rédigé par la "Collective Femmes de la CGT Educ'action", qui a pour objectif "la prise en compte des revendications féministes dans l'Éducation nationale et l'organisation syndicale." En 2019, elle a co-signé, avec d'autres élues et responsables syndicales, une tribune dans le Monde dénonçant les violences sexistes et sexuelles à l'œuvre dans l’Éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche. Ces femmes dénonçaient notamment "l'omerta et l'impunité aux agresseurs, qu'ils soient élèves ou personnels" de l'Éducation nationale.

Elle a été aux avants-postes pour dénoncer les dysfonctionnements de Parcoursup lors de son lancement en 2018

Parcoursup, la plateforme d'affectation des lycéens dans l'enseignement supérieur, dont les premiers résultats 2022 seront connus ce 2 juin, a été largement critiquée lors de sa première année de fonctionnement. En mai 2018, lorsque les premières affectations ont été dévoilées, "400.000 jeunes" se sont retrouvés sans aucun vœu, "sur le carreau", expliquait à l'époque Marie Buisson dans une vidéo de la CGT. Elle a alors été invitée par plusieurs médias, comme secrétaire générale de la Ferc-CGT, pour évoquer les dysfonctionnements de Parcoursup. "Le chiffre est trois fois supérieur" en termes d'élèves non-affectés "par rapport à APB", déclarait-elle notamment sur Cnews le 26 mai 2018.

Si la réunion du jour a permis à la commission exécutive confédérale de la CGT "de valider largement" ce choix de successeur à Philippe Martinez, selon le syndicat, Marie Buisson devra encore être élue par le congrès confédéral, en mars 2023, avant de prendre ses fonctions. Or en interne, certains s'étonnent du côté "précipité" de cette annonce, alors même que le profil de Marie Buisson, écologiste et résolument moderne, ne fait pas l'unanimité.