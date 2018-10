Bio, Label Rouge, Viande de France, Appellation d’origine contrôlée… Vous souhaitez mieux consommer, mais faisant vos courses, vous vous sentez perdus ? Dans son hors-série consacré au bien-être animal, le magazine “60 millions de consommateurs” se penche sur la question.

Il s’agit du label le plus satisfaisant en terme de conditions de vie des animaux, selon “60 millions de consommateurs”. En bio, il n’y a pas d’élevage hors-sol. Toutes les bêtes disposent d’un accès, partiel ou complet, au plein air.

Le cahier des charges de l’élevage bio est disponible sur le site de l’INAO (institut national de l’origine et de la qualité).

Les garanties sont “très inégales”, estime “60 millions de consommateurs”. Si le Label Rouge représente souvent la promesse d’une viande de bonne qualité, il n’induit pas forcément la notion de bien-être dans l’élevage des animaux.

Le cahier des charges des différentes filières Label Rouge est disponible sur le site de l’INAO.

Les mauvais élèves ! Ces labels, s'ils respectent la réglementation en vigueur, ne sont pas attribués selon les conditions d'élevage. Ils ne garantissent que l'origine géographique des viandes - et encore.

Le logo Viandes de France assure au consommateur que la viande est issue d’animaux nés, élevés, abattus, découpés et transformés en France. Il garantit également un mode de production respectueux de l’environnement, du bien-être animal et d’animaux nourris grâce à une alimentation saine et durable.