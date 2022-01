Au-delà des indignations du monde politique, que pensent les premiers concernés des propos d'Emmanuel Macron ? Les réanimateurs dont les services sont principalement occupés par des non-vaccinés sont partagés entre le fond et la forme. Pour d'autres, cette sortie clivante évite les vrais débats.

Un vocabulaire jugé inapproprié, une vulgarité qui met mal à l'aise. Plusieurs médecins réagissent aux déclarations d'Emmanuel Macron qui affirme dans les colonnes du Parisien vouloir "emmerder jusqu'au bout" les non-vaccinés. Ces derniers et les personnes avec un schéma vaccinal incomplet occupent la grande majorité des lits dans les service de réanimation, jusqu'à 80% d'après une récente enquête flash de la Société Française d'anesthésie et de réanimation.

Mettre la pression sur les non-vaccinés

Plusieurs professionnels de santé estiment que le vocabulaire choisi par le Président de la République n'est pas opportun. "J'avoue ne pas avoir totalement compris le choix du mot 'emmerder'", réagit Jean-Michel Constantin, professeur en anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Néanmoins, le médecin admet que le pass vaccinal et les mesures contraignantes sont désormais les seuls moyens de convaincre les récalcitrants.

Il faut mettre une pression de dingue sur les non-vaccinés, car ce sont eux, en ce moment, qui bloquent le système. Il faut que le fait d'être non-vacciné devienne difficile à supporter, c'est la seule façon de desserrer la pression sur les hôpitaux et de diminuer le nombre de morts du Covid.

Le professeur Jean-Michel Constantin rappelle que de nombreuses opérations sont déprogrammées dans les hôpitaux.

Des propos contre-productifs ?

Contraindre oui, être grossier non. D'autant que les propos du chef de l'État peuvent être contre-productifs. Pour Jean-Michel Constantin, peu de chance que cela fasse bouger les antivax, en revanche, "il ne faudrait pas que cette petite phrase braque ceux qui sont dans le doute, ceux qui ont encore peur. Car je pense qu'avec de la pédagogie, on peut encore les amener à la vaccination".

Pour Arnaud Chiche, réanimateur à Hénin-Beaumont et fondateur du collectif Santé en danger, la sortie du Président de la République est clivante et éloigne du vrai débat. "Les chiffres sont têtus, oui ce sont des non-vaccinés qui occupent principalement les lits de réanimation. Mais les stigmatiser, c'est un peu comme allumer un contre-feu. Car en dehors des vagues de Covid-19, les hôpitaux sont en situation quasi chronique de déprogrammation chirurgicale par manque d'effectifs médicaux et paramédicaux. On est tous unanimes sur le cynisme des mots d'Emmanuel Macron, mais son plus grand cynisme, c'est de ne pas annoncer un grand plan pour la santé".

Pour rappel, près de 90% de la population éligible est vaccinée et ils sont environ cinq millions à n'avoir reçu aucune dose.