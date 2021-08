Selon une étude publiée ce vendredi par Eurostat, en 2019, seulement 8,4% des Européens et des Européennes boivent de l'alcool au quotidien - et un quart d'entre eux n'en boivent jamais. Les Français sont dans la moyenne supérieure des "gros buveurs".

Vin, bière, alcools forts : environ un Français sur dix affirme boire tous les jours © Getty / Astrakan Images

Les Européens et les Européennes sont-ils des gros buveurs ? Beaucoup moins qu'on pourrait le croire, selon une étude de l'agence statistique Eurostat publiée ce vendredi. Selon cette étude, qui se base sur des chiffres de 2019, il n'y a que 8,4% des Européens de plus de 15 ans qui affirment boire de l'alcool tous les jours, soit une personne sur 12 environ - un chiffre en légère baisse par rapport à la précédente étude en 2014, où 9,2% des personnes avaient déclaré boire tous les jours.

Inversement, il y a plus d'un quart des personnes interrogées (26,2%) qui disent ne jamais boire - ou ne pas avoir bu dans toute l'année précédant le sondage. La part la plus grande est celle qui dit boire une fois par semaine, avec 28,8% des personnes sondées qui boivent de façon hebdomadaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La consommation quotidienne augmente avec l'âge : s'il n'y a que 1% des 15-24 ans qui affirment boire tous les jours, on monte à 16% lorsque cette question est posée aux plus de 75 ans. Et les hommes sont de plus gros consommateurs réguliers que les femmes, avec 13% de consommation quotidienne, contre 4,1% pour les femmes.

Et la France dans tout cela ? La proportion de Françaises et de Français qui disent boire tous les jours est légèrement plus élevée que la moyenne européenne, à 9,9% (c'est le Portugal qui compte le plus de buveurs quotidiens, avec 29,7% de la population). En 2014, l'étude Eurostat sur le même sujet ne donnait pas de chiffres pour la France, mais selon les baromètres de Santé publique France recensés par. l'Observatoire français des toxicomanies, ce chiffre est en chute libre depuis 30 ans : en 1992, 24% des Français buvaient tous les jours. Cette proportion a dégringolé entre 2000, où la France comptait 22% de buveurs et buveuses au quotidien, et 2010, où elle n'en comptait plus que 12%.

Enfin, l'étude d'Eurostat évoque aussi les épisodes de consommation excessive : 19% des personnes sondées disent avoir au moins un moment de consommation excessive (c'est-à-dire plus de 60g d'éthanol consommé - un verre standard contenant une dose d'alcool autour de 10 à 12g d'éthanol) chaque mois. La France est dans la moyenne européenne, avec 19% aussi, loin derrière le Danemark, où ce chiffre monte à 38%, mais loin derrière l'Italie et Chypre, où il n'y a que 4% des populations qui abusent de l'alcool au moins une fois par mois.