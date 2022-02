Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin débutent vendredi en Chine. Cette journée sera marquée par la cérémonie d'ouverture, moment incontournable des JO. Dans l'histoire de l'olympisme, une cérémonie en particulier a marqué les esprits : celle des Jeux d'Albertville, en Savoie, il y a pile 30 ans. Retour en images.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville a marqué les esprits, le 8 février 1992. © AFP / Getty

Ce vendredi, le stade national de Pékin, surnommé "Nid d'oiseau", s'illuminera aux couleurs des Jeux Olympiques. Les 24e JO d'hiver débuteront par l'incontournable cérémonie d'ouverture avec : spectacles traditionnels, sons et lumières, et le traditionnel défilé des délégations.

En la matière, incontestablement, il y a eu un avant et un après Albertville, en Savoie. Personne ne s'attendait au succès planétaire de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 1992, conçue par de parfaits inconnus à l'époque : le chorégraphe Philippe Decouflé et ses collaborateurs. Elle a révolutionné le genre, en faisant surgir l'art dans le monde du sport.

L'intérieur du stade lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville, en février 1992 © AFP / JUNJI KUROKAWA

Mettre en avant "la beauté des athlètes"

Avant 1992, les cérémonies d'ouverture des JO étaient surtout l'occasion de grands-messes, avec des tableaux assez martiaux. "Jusqu'à Albertville, c'était le concours du plus gros défilé", se souvient Jean Rabasse, décorateur et scénographe, qui a travaillé sur cette cérémonie. "On a été les premiers à dire qu'il fallait mettre en avant la beauté des athlètes et du geste sportif. Le but était de s'amuser sérieusement", explique-il. "Un sens de la fête initié par Jean-Paul Goude lors du bicentenaire de la Révolution française en 1989, auquel Decouflé avait d'ailleurs participé."

3 000 artistes professionnels et amateurs

Philippe Decouflé et son équipe créent un spectacle de rêve avec une imagination débridée, convoquant le monde de la danse, du cirque et même des arts forains, avec 3 000 artistes professionnels et amateurs. À commencer par le ballet aérien des "oiseaux danseurs" : 40 acrobates suspendus à un mât par des élastiques et se livrant à des envolées aériennes.

Des acrobates prennent de la hauteur, émerveillant le public lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Albertville © AFP / ERIC FEFERBERG

Des acrobates en pleine action lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Albertville © AFP / DAVID AKE

Le public pousse des cris d'émerveillement, les commentateurs de télévision ne tarissent pas d'éloges sur la "magie" du tableau. Percussionnistes attachés à une grue au-dessus des spectateurs, athlètes swinguant au rythme des accordéonistes traversant leur tribune, costumes délirants de Philippe Guillotel, comme ces femmes habillées en "boules de neige".

Des artistes participent au spectacle du chorégraphe Philippe Decouflé, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. © AFP / DAVID AKE

On nous regardait comme si on était complètement tarés.

L'un des tableaux de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de 1992, en Savoie © AFP / ERIC FEFERBERG

La cérémonie des jeux d'Albertville a mélangé le monde de la danse, du cirque et des arts forains. © AFP / DAVID AKE

Autre moment fort, des danseuses sur des tournettes imitant les pirouettes du patinage artistique, avec en-dessous, un praxinoscope montrant des images de saut à ski. "_On voulait dire 'Regardez, le geste sportif a un sens et c'est très proche de la dans_e' ", analyse Jean Rabasse. Lorsque l'idée a été évoquée, "on nous regardait comme si on était complètement tarés". "On ne savait jamais si ça allait marcher, on faisait des prototypes", indique le scénographe.

D'autres "ballets" suivront : des centaines de skieurs décomposant le geste de ski pour en faire une chorégraphie, des hockeyeurs-échassiers avec des boules d'hélium en guise de chapeau ou encore des "hommes oiseaux" suspendus à des poulies survolant les spectateurs.

"N'essayons pas de concurrencer les Américains"

Aux JO d'été de Los Angeles en 1984, la cérémonie d'ouverture avait été marquée par le "Rocketman" Bill Suitor survolant avec son réacteur dorsal pendant quelques secondes le stade olympique. "C'était vraiment le summum de la technologie à l'époque. Alors nous nous sommes dit 'On va faire de la très haute technologie mais avec des bouts de ficelle et des poulies. Faisons confiance au théâtre et n'essayons pas de concurrencer les Américains", se rappelle Jean Rabasse.

"On a travaillé avec des machinistes de théâtre et on relisait le manuel du métier de Sabbattini (17e siècle), ça participait au charme du spectacle. Et d'une performance très technique, on a fait des gestes poétiques", ajoute-t-il. Idem pour la cérémonie de clôture, très ancrée dans la tradition et la culture savoyarde.

La cérémonie des Jeux d'Albertville, en 1992, a fait surgir l'art dans le monde du sport, comme en témoigne ce tableau. © AFP / DAVID AKE

Le défilé de l'équipe de France lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver à Albertville, en février 1992. © AFP / ERIC FEFERBERG

L'ancien footballeur Michel Platini et l'ex-skieur François-Cyrille Grange marchent avec la torche olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 1992, à Albertville. © Getty

Un impact dans le monde entier

L'équipe ne s'attendait nullement au succès du spectacle, regardé par deux milliards de spectateurs à travers le monde. "On a fait de l'ouverture des JO un lieu culturel", indique le scénographe Jean Rabasse. Par la suite, les cérémonies se sont illustrées par la mise en valeur de l'art, avec la danse toujours présente (le chorégraphe Dimitris Papaioannou pour Athènes, Akram Khan pour Londres et le Lac des Cygnes pour Sotchi). Des artistes qui ont travaillé à d'autres cérémonies "nous disent 'Vous avez vraiment changé notre univers' ", affirme le décorateur. Le défi ? Que chaque cérémonie trouve une identité propre et une âme. "C'est le plus dur."

Des soldats alpins français portent le drapeau olympique avant qu'il ne soit hissé lors de la cérémonie d'ouverture des XVIe Jeux Olympiques d'hiver le 08 février 1992 à Albertville. © AFP / Vincent AMALVY

Avec le recul, Jean Rabasse reconnaît que Michel Barnier, alors président du conseil général de Savoie et Jean-Claude Killy, triple champion olympique 1968 de ski alpin, "ont eu une audace incroyable en demandant à cette bande de zozos de s'occuper de quelque chose de tellement officiel." C'est bien le côté "pompeux" que la bande, qui avait "10 000 idées à la minute et des trucs impossibles à faire", va secouer pour transformer la cérémonie "en une grosse fête".

A l'origine, c'est le cinéaste Jean-Jacques Annaud qui devait s'occuper de cette cérémonie mais le projet a été jugé trop coûteux. "On était une bande de trentenaires, d'univers très différents --le clip, la danse, la pub-- qui se télescopaient et on avait l'impression d'être des sales mômes qui allaient mettre le bazar partout", se remémore avec humour Jean Rabasse.