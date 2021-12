Si décrié et pourtant si populaire. De plus en plus à la mode à chaque fin d'année, les fêtes de Noël approchant, le pull moche a sa journée mondiale et c'est vendredi. Il a même le droit à son championnat du monde organisé chaque année à Albi. Afin de vous faire rêver voici un florilège des plus belles mochetés.

: Qui dit Noël dit concours de pull moche ! Comme ici à Albi lors du championnat du monde © Maxppp / EMILIE CAYRE

Allez, c'est le moment de se lâcher ! En cette journée internationale du pull moche, vous avez le droit de ressortir la plus belle horreur de votre placard. La date n'est pas due au hasard, elle est située à une semaine pile de Noël, période où les pulls en laine bariolés et colorés ont particulièrement la cote.

Pour vous donner des idées, quoi de mieux que de regarder les lauréats du championnat du monde de pull moche, organisé chaque année à Albi, dans le Tarn, et dont la dernière édition s'est tenue le 4 décembre. C'est en quelque sorte l'événement de l'année pour tous ses amoureux. Cette année par exemple, 150 personnes ont participé dont certaines sont venues spécialement de Vendée, des Alpes ou encore de la Côte d'Azur.

Le championnat du monde de pull moche à Albi... un concours haut en couleurs ! / Franck G. Photographie

Dans la catégorie duo cette année au championnat du monde de pull moche à Albi... beaucoup de couleurs ! / Franck G. Photographie

Le concours est très sérieux et il faut respecter des consignes... surtout une. "Sont acceptés : pulls de noël, cols roulés qui piquent, pulls des années 60, 70, 80 même les "Waikiki". En fait le pull le plus vintage, décalé, moche et surprenant" est ainsi stipulé sur le site internet. L'événement est organisé en cinq catégories : enfants, adultes, duo, groupes ou familles et la coupe mulet. Cependant, le jury peut également se réserver "le droit de créer de nouvelles catégories en fonction des pulls présentés."

Vous connaissiez le pull sapin de Noël ? Un de ces concurrents du championnat du monde de pull moche l'a fait / Franck G. Photographie

Du rose du jaune et du bleu pour ce concudant au titre du pull le plus moche à Albi, au championnat du monde / Franck G. Photographie

"Beaucoup de gens en profitent pour ressortir des pulls qu'ils ne mettent probablement jamais" analyse Yohann Homs, le directeur d'Albi Expos, où a lieu le concours. "Cela nous fait bien marrer", explique-t-il, avant d'ajouter "ça casse les codes dans cette société ou tout doit être beau et lisse." Au sujet du succès du pull de Noël et du pull moche, Yohann Homs assure que "c'est souvent le pull qui a une belle histoire et que l'on ne jettera jamais car il a été tricoté par sa grand-mère à la main. Il est peut-être moche à l'extérieur mais beau à l'intérieur."

Il est désormais temps de découvrir les pulls les plus laids de cette année et ainsi le palmarès du championnat du monde 2021.

Lauréat catégorie adulte solo

Voici le grand gagnant dans la catégorie adulte en solo. Il a misé sur le bariolé et les motifs et cela a payé ! © Maxppp / EMILIE CAYRE

Lauréat catégorie duo

Les grands gagnants du championnat du monde de pull moche dans la catégorie duo © Maxppp / EMILIE CAYRE

Lauréat catégorie groupe ou famille

Une famille qui gagne avec son magnifique pull lumineux, au championnat du monde d'albi en décembre 2021 / Franck G. Photographie

Lauréat catégorie coupe mulet

Un pull moche un peu petit mais un pull victorieux au championnat du monde à Albi en décembre 2021 / Franck G. Photographie

Même s'ils n'ont pas gagné, les autres concurrents n'ont pas à rougir de leur petite laine

Un quatuor de choc au championnat du monde de pull moche à Albi, en décembre / Franck G. Photographie

Un pull moche, une belle originalité mais pas de victoire cette année pour ce duo au championnat du monde à Albi / Franck G. Photographie

Un valeureux candidat au championnat du monde de pull moche à Albi, en décembre 2021 / Franck G. Photographie

Comme beaucoup des pulls moches du championnat du monde à Albi, celui-ci est inspiré de Noël / Franck G. Photographie

Certes, le niveau était particulièrement haut cette année cependant, on a également craqué pour un certain nombre d'autres candidats des éditions précédentes.

Le pull moche version siamois, en 2018 au championnat du monde d'Albi © Maxppp / EMILIE CAYRE

La version floral du pull moche, en 2018 au championnat du monde d'Albi © Maxppp / EMILIE CAYRE

Vive les couleurs et les motifs, au championnat du monde à Albi en 2017 © Maxppp / EMILIE CAYRE

Une belle brochette de pull moche au championnat du monde à Albi, en 2017 © Maxppp / EMILIE CAYRE

Noël, une belle source d'inspiration pour les concurrents du championnat du monde de pull moche à Albi © Maxppp / EMILIE CAYRE

Chaque année, entre 100 et 200 personnes participent au championnat du monde d'Albi, comme ici en 2017 © Maxppp / EMILIE CAYRE

Cet événement à Albi n'est pas le seul organisé. Début novembre, avant le championnat du monde, un autre concours très important a eu lieu : le championnat de France de pull moche, à Millau, dans l'Aveyron.

La gagnante du championnat de France de pull moche / Capture d'acran Facebook

Enfin, de manière un peu plus confidentielle, le concours du pull moche est à la mode sur les réseaux sociaux également. Sur Facebook par exemple, des groupes spécialement dédiés ont été créés, notamment en Bretagne.