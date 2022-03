Une "déferlante pour l'égalité" contre les violences sexistes : des dizaines de milliers de manifestantes et manifestants ont défilé mardi à Paris et dans plusieurs grandes villes de France à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Dans le cortège de la marche féministe à Paris, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2022. © Radio France / Victor Vasseur

À Paris, au moins 35.000 manifestantes et manifestants ont défilé selon les organisatrices entre gare du Nord et l'hôpital Tenon pour "exiger des moyens contre les violences sexistes" et une lutte accrue contre les inégalités. Les revendications sont teintées de critiques envers la politique du gouvernement sortant : aux yeux des militantes, le quinquennat Macron représente "cinq ans de perdus" dans la lutte contre les inégalités de genre.

Les écarts de rémunération sont encore supérieurs à 20%. Pourtant, loi sur l'égalité salariale existe depuis 50 ans. Pour illustrer symboliquement les inégalités persistantes, les collectifs féministes appelaient aussi les femmes à débrayer mardi à 15h40, heure à partir de laquelle elles "travaillent gratuitement" chaque jour.

En moyenne, d’après l’Urssaf, les femmes gagnent 22,3% de moins que les hommes dans le secteur privé (hors agriculture). Un tiers de cet écart s'explique par leur temps de travail global inférieur, du fait du temps partiel ou des contrats courts. les femmes représentent ainsi 57,4% des CDD courts, mais 42,5% des embauches en CDI.

Dans le cortège, les militantes présentent entendent également dénoncer les "défaillances" des forces de l'ordre dans la prise en charge des victimes de violences. Pendant la manifestation parisienne, plusieurs centaines de manifestants ont ainsi rendu un "femmage" (et non pas hommage) aux victimes de féminicides devant le cimetière du Père Lachaise.

Dans le cortège de la marche féministe à Paris, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2022. © AFP / Alain Jocard