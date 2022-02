Afin de protester contre les restrictions sanitaires, notamment le pass vaccinal, plusieurs centaines de voitures roulent direction Paris, sur le modèle canadien des autoproclamés "Convois de la liberté". Beaucoup sont partis en milieu de semaine et ont fait plusieurs étapes avant d'arriver dans la capitale.

Les manifestants du "convoi de la liberté" sont partis de partout en France, en voiture, à moto ou encore en camping-car pour manifester à Paris. © AFP / Maxppp

Plusieurs centaines de véhicules en route pour Paris. Certains sont déjà sur place, d'autres arriveront ce soir, d'autres encore durant le week-end. Tous font en tout cas partie du "Convoi de la liberté", mouvement de contestation contre principalement les restrictions sanitaires en vigueur, notamment le pass vaccinal, inspiré du Canada. Initiée depuis une semaine sur les réseaux sociaux, cette démonstration se présente, selon les organisateurs, comme "l'étape d'après" les manifestations de rue anti-gouvernementales, des "gilets jaunes" et plus récemment des opposants au pass sanitaire.

Emmanuel Macron a appelé vendredi soir "au plus grand calme" dans un entretien à Ouest-France, tout en disant "entendre et respecter" la "fatigue" et "la colère" liées à la crise sanitaire.

Des départs depuis Nice, Bayonne, Lille, la Bretagne...

Réfutant toute tentative de blocage, les participants espèrent converger dans la soirée vers Paris, y passer la nuit chacun comme il peut, puis participer samedi aux différents cortèges hebdomadaires contre le pass vaccinal organisés dans la capitale. Certains vont ensuite tenter de rallier Bruxelles pour une "convergence européenne" prévue le lundi 14 février.

Des véhicules partent de Toulouse pour rejoindre Montauban avec le convoi de la liberté. De nombreux automobiliste ont accroché des drapeaux et des pancartes. © AFP / FREDERIC SCHEIBER / HANS LUCAS

Au départ de Limoges vendredi matin, Une voiture décorée pour l'occasion avec les revendications des manifestants. © Radio France / Marion Ferrer

Une camionnette taguée "convoi de la liberté" à Vannes, en Bretagne. © AFP / ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS

Depuis mercredi, ces premiers "convois de la liberté" français, sont partis en voiture, camping-car ou covoiturage de Nice, Bayonne ou encore de Perpignan et devaient continuer à se mettre en marche vendredi matin des villes les plus proches de Paris.

Dès le lever du jour, des cortèges de plusieurs dizaines de voitures particulières, camping-cars et camionnettes se sont constitués à Lille, Strasbourg ou Vimy, dans le Pas-de-Calais. Dans l'ouest, 280 véhicules selon la gendarmerie, plus de 400 selon l'AFP, sont partis dans la matinée de Châteaubourg, dans l'Ille-et-Vilaine. Quelque 2.600 véhicules, selon une source policière, faisaient route en début d'après-midi vers la capitale. Un des coordinateurs de la manifestation évoque une action "d'une ampleur phénoménale", sans toutefois la chiffrer.

"Il faut juste qu'on nous voit"

Après une nuit froide passée sur trois parkings de Châteaubourg, le cortège breton s'est ébranlé vers 9h00 en une longue file indienne de voitures, camping-cars ou camions, warning clignotant. Les gendarmes ont estimé que le convoi était composé de 250 et 300 véhicules.

"Je veux surtout que ça se passe dans la bonne humeur, surtout qu'il n'y ait pas de forcing, ça me ferait chier que ça dégénère", a témoigné à l'AFP Lisa, une retraitée de 62 ans militante "gilet jaune". "Il faut juste qu'on nous voit, qu'on entende ce peuple qui veut vivre normalement et libre". Le convoi s'étire sur plusieurs kilomètres et roulait à vitesse réduite en direction de la capitale, acclamé sur les premiers kilomètres par des sympathisants postés sur les ponts.

Des manifestants du "convoi de la liberté" durant une pause au Mans. © AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER

Les manifestants sont partis mercredi de Bayonne avec des affiches pour le "convoi de la liberté". © AFP / GAIZKA IROZ

La plupart des manifestants du "convoi de la liberté" ne sont pas partis les mains vides et ont préparé des pancartes pour exprimer leur colère.

Le 8 février, un "convoi de la liberté" est parti d'Avignon. Parmi les pancartes préparées, celle-ci sur le port du masque. © AFP / Jerome Gilles / NurPhoto

Une personne tient une pancarte pour soutenir le "convoi de la liberté", le 10 février à Toulouse. © AFP / Frederic Scheiber / Hans Lucas

Le "convoi de la liberté" à Vannes, en Bretagne. © AFP / ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS

Départ de Bayonne mercredi direction Paris pour le "convoi de la liberté" © AFP / GAIZKA IROZ

Partout en France, le départ des différents "convois de la liberté" ont été accompagné par les encouragements de plusieurs dizaines de personnes, venues les saluer et les remercier pour leur "engagement".

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées le 10 février à Toulouse pour soutenir le "convoi de la liberté".. © AFP / Frederic Scheiber / Hans Lucas

Dans l'esprit de convivialité et de lien social qui avaient marqué le début du mouvement des "gilets jaunes" autour des ronds-points en 2018, plusieurs convois ont passé la nuit dans des haltes ou chez des particuliers ayant ouvert leur logement ou parking. "Ces premiers départs donnent beaucoup d'espoir, ça remplit le coeur et c'est l'objectif de ce mouvement, mettre en place une chaîne de solidarité active, de l'hébergement aux paniers repas", explique l'un des initiateurs du mouvement, sous le pseudo de Rémi Monde.

Au premier plan des revendications des participants : "Le retrait (...) du pass et de toutes les mesures de contrainte ou de pression liées à la vaccination", en plus de mesures sur le pouvoir d'achat ou le coût de l'énergie. "Nous avons manifesté, et nous pouvons continuer mais nous voyons que ça ne mène qu'à la confrontation, à la répression et à la violence", a expliqué à l'AFP l'initiateur, "nous voulons essayer autre chose, et voir quelle sera la réponse du gouvernement face à des gens pacifistes et joyeux".

Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes ont été créés afin de s'organiser, notamment "Le convoi de la liberté" qui compte plus de 355 000 membres sur Facebook. Depuis le départ mercredi, de nombreuses vidéos et photos sont également postée afin de montrer l'ambiance et encourager ceux qui hésitent à rejoindre le mouvement.

Un mouvement de contestation très surveillé

Ce mouvement de contestation est évidemment suivi de très près par les autorités, qui craignent des débordements. La préfecture de police de Paris a également décrété jeudi une interdiction de cette mobilisation pour "risques de troubles à l'ordre public". Un "dispositif spécifique", notamment composé de "task forces" et d'engins d'enlèvement doit être mis en place pour "pour empêcher les blocages d'axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants", qui encourent six mois de prison et 7 500 euros d'amende, a insisté la préfecture. "Si les gens veulent manifester normalement, ils pourront le faire. S'ils veulent bloquer la circulation, on interviendra", a de son côté averti jeudi soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Pour contrer l'interdiction, l'avocat Juan Branco ou encore la militante anti-vaccin Sophie Tissier ont annoncé jeudi avoir déposé un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris. Une audience est prévue vendredi à 14h30. En attendant, les participants peaufinaient jeudi soir leur stratégie de faufilage en cas de contrôle de police. Vendredi "répondez que vous aller au parc des Princes voir le match PSG-Rennes, samedi "à la manif autorisée des Patriotes" et dimanche "au meeting de Pécresse au Zenith", écrivait à ses camarades sur un groupe d'entraide l'un des convoyeurs.

Message posté sur un des groupes Facebook du "convoi de la liberté" / Capture d'écran Facebook

Plusieurs candidats à la présidentielle ont apporté leur soutien à ce mouvement, dont Marine Le Pen, Eric Zemmour ou encore la France insoumise qui a "encouragé" ses militants qui le souhaitent à se joindre à ce mouvement. Le chef de file des Patriotes, Florian Philippot, organise de son côté vendredi après-midi à Paris un rassemblement de soutien logistique au "convois de la liberté", place Denfert-Rochereau.