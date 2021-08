Alors que la quatrième vague de l'épidémie déferle Antilles, les fausses informations qui circulent ralentissent la vaccination et inquiètent les soignants "submergés" de patients.

Le service de soins intensifs du CHU de Martinique est entièrement consacré à l'épidémie, alors que le taux d'incidence du Covid atteint près de 1.200 cas pour 100.000 habitants sur l'île. © AFP / Fanny Fontan / Hans Lucas

Face à la situation sanitaire "dramatique" aux Antilles, des renforts ont été envoyés de métropole et des confinements stricts ont été mis en place en Guadeloupe et en Martinique, où les structures sont "submergées". Au CHU de Martinique, sur les dernières 24 heures, dix personnes sont mortes du Covid à l'hôpital, contre deux à trois en temps normal, avant cette nouvelle vague.

Pourtant, sur cette île de 380 000 habitants, certains ne croient toujours pas à la gravité de la situation, d'autres refusent le vaccin, confortés par les fausses informations qui circulent. Des fake news qui rendent le travail des soignants et des autorités bien difficile, notamment en ralentissant la vaccination qui dépasse à peine les 16% en Martinique.

Des fake news transmises par bouche à oreille

Le premier vecteur des fake news est le bouche à oreille. Alex, habitant de Saint-Pierre, refuse le vaccin, car il pense qu'il pourrait contaminer ses proches. "J'ai rencontré une famille où la belle sœur a été contaminée par son mari qui était le seul à avoir eu le vaccin", affirme-t-il.

Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Du 5 juillet au 1er août, aucun des patients admis en hospitalisation en Martinique n'était complètement vacciné. L’écrasante majorité n’avait reçu aucune dose de vaccin, et seuls deux avaient reçu une première injection et attendaient la seconde.

Une confiance rompue

Mais ces discours continuent de se propager, notamment via l'application de messagerie WhatsApp. Le téléphone de Géraldine en est rempli. "Le Covid-19 a été produit à partir de Sras-Cov-2 en insérant dans son génome quatre séquences du HIV, le virus du Sida, à ARN", est-il dit dans une des vidéos qu'elle regarde et qui suscite en elle "la peur".

Elle est cependant convaincue et n'en démordra pas, même face au maire de Saint-Pierre, Christian Rapha. Biologiste de formation, très engagé contre la propagande anti-vaccins, il appelle à revenir sur le terrain scientifique : "si on se contente simplement de regarder les deux thèses à égalité, ça génère le trouble, on ne sait pas où est le vrai et le faux, observe-t-il. Il faut faire confiance à ceux qui connaissent et ont autorisation à parler".

Une confiance rompue en Martinique plus qu'ailleurs, après le scandale du chlordécone, pesticide qui a contaminé selon Santé Publique France 90% de la population adulte.