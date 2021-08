La vaccination comme seule alternative à l'épidémie de Covid-19 : c'est ce qu'a à nouveau martelé, jeudi en Martinique, Olivier Véran, le ministre de la Santé. Sur l'île, reconfinée depuis mardi, seuls 22% de la population ont reçu au moins une dose de vaccin. Mais les demandes de rendez-vous augmentent.

Selon le coordinateur du vaccinodrome du Lamentin, entre 200 et 400 personnes se présentent en plus, sans rendez-vous, actuellement © Radio France / Faustine Calmel

Alors que de nouvelles manifestations contre le vaccin et le pass sanitaire sont prévues samedi dans toute la France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a à nouveau martelé l'importance de se protéger contre l'épidémie de Covid-19, jeudi. Il s'exprimait depuis la Martinique, où l'épidémie atteint des niveaux jamais vus jusqu'ici.

"On n'est pas à l'abri"

Sur l'île, reconfinée depuis mardi, 22% de la population a reçu au moins une dose de vaccin : c'est trois fois moins qu'en métropole. Les urgence et les services de réanimation du CHU de Fort-de-France sont saturés. Mais au vaccinodrome du Lamentin, les demandes de rendez-vous ont augmenté ces derniers jours, et même certains sceptiques cèdent à la vaccination.

Parmi eux, Sonia, 62 ans, "un peu en surpoids" comme elle le dit en rigolant. Elle n'avait pas, mais pas du tout envie de venir : "Toute ma famille était vaccinée, j'étais la seule à ne pas l'être", dit-elle. Sonia a fini par accepter ce vaccin jeudi, inquiète de la situation dans l'île : "Vu les reportages que je vois à la télévision, ça donne froid dans le dos. Le nombre de décès par jour, la tranche d'âge... on n'est pas à l'abri. Donc ça m'a un peu poussé. Mais c'est le grand stress aujourd'hui". Accompagnée par son fils, elle tend finalement le bras à l'infirmière.

"Les rendez-vous sont complets"

Avant elle, Evelyne a fait de même : "J'ai réfléchi, j'ai attendu plusieurs mois, et en fin de compte je me suis dit pourquoi pas". Les deux femmes ne sont pas les seules à s'être décidées ces derniers jours. Le centre effectue mille injections quotidiennes. "_Les rendez-vous sont complets. C'est quelque chose qui n'était pas habituel_. Comme nous recevons sans rendez-vous, nous avons 200 à 400 personnes en plus qui se présente au vaccinodrome", dit le docteur Durand, médecin chef des pompiers de Martinique, qui coordonne le centre.

"Aujourd'hui, chacun a dans son entourage un proche touché de manière plus ou moins sévère par la maladie, voire par la perte d'un ami ou d'un membre de la famille. Cet effet commence à avoir un impact sur la décision de se faire vacciner en Martinique", ajoute-t-il. Mais il reste encore beaucoup à convaincre : même parmi les patients qui sortent du CHU après une hospitalisation pour Covid, certains refusent toujours la vaccination.