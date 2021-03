Une proposition de loi émanant de LREM a notamment pour objectif de lutter contre les violences économiques, versant souvent méconnu de la violence conjugale. Nous avons recueilli le témoignage de Léa, dont les revenus ont été accaparés, pendant des années, par son compagnon violent.

Des années durant, Léa* a subi les menaces, les coups infligés par son compagnon. Mais aussi une forme plus insidieuse de violence. "Une sorte de racket", confie, dans un souffle, cette trentenaire résidant en Loire-Atlantique. Une asphyxie financière qui l'a maintenue sous la coupe de son agresseur, aujourd'hui incarcéré après une condamnation début février à 8 ans de prison.

Quand Léa rencontre Roberto*, elle a 17 ans, lui 19. Il apprécie les belles choses, les bars branchés, ne sort jamais sans une liasse de billets en poche. "Il aimait avoir de l'argent, sans s'en donner les moyens", résume-t-elle. Les petits boulots, qu'il enchaîne sur de courtes périodes, ne lui permettent pas d'assumer son train de vie. Léa, dont le salaire est légèrement supérieur au SMIC, doit donc payer pour tout : le loyer, la nourriture, l'essence. "Tout mes revenus y passaient". Ses finances virent au rouge, les impayés s'accumulent. Par manque d'argent, elle tire également un trait sur les sorties avec ses amis, les restaurants, le coiffeur.

Car Roberto ne lui laisse pas le choix. Au fil du temps, celui que Léa considérait comme son "prince charmant" s'est révélé être un homme violent. Il y a d'abord eu des bousculades, un poignet agrippé fermement au cours d'une dispute. Puis des gifles, des strangulations, des coups qui projettent la jeune femme au sol. "De l'extérieur, on était un couple modèle", raconte Léa. Mais derrière la façade, un quotidien fait de violences.

"Un matin il s'est réveillé avec l'envie d'avoir une terrasse. Je lui ai dit que n'avais plus d'argent sur mon compte, il m'a répondu que je mentais, m'a ordonné de trouver de l'argent, quitte à demander à ma famille." Pour se venger, Roberto fracasse le caméscope et le téléphone portable de Léa. Ainsi qu'une boite de maquillage qu'elle venait de s'offrir.

Léa voudrait partir avec son fils. Mais pour aller où ? Comment payer un loyer, elle qui croule déjà sous les dettes ? Ça n'est qu'au bout de deux ans, en 2014, qu'elle se décide à franchir le cap, et trouve refuge chez une tante.

"Quand on n'a plus de moyens financiers, on est isolé. Je ne sortais quasiment plus de chez moi, et petit à petit, mon réseau s'est effiloché. En me gardant à la maison, il me gardait sous son emprise à lui".