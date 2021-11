Un tiers des appartements nouvellement loués à Paris ne respectent pas l'encadrement des loyers : c'est ce qui ressort du premier baromètre sur le sujet publié par la Ville de Paris et la Fondation Abbé Pierre, qui ont mené l'étude sur 15 000 annonces immobilières. Des dépassements de 200€ en moyenne ont été constatés.

A Paris, ce sont les petits logements qui sont les plus concernés par l'encadrement des loyers © AFP / Lilian Cazabet / Hans Lucas

La loi est pourtant claire depuis le 1er juillet 2019 : dans certaines zones immobilières, et tout particulièrement à Paris, les loyers ne peuvent pas dépassé un certain montant – calculé en fonction des loyers des logements équivalents du quartier. Et pourtant, c'est loin d'être le cas, selon la première édition du baromètre du respect de l'encadrement des loyers, publié par la Fondation Abbé Pierre, réalisé avec le soutien de la Ville de Paris : "35% des petites annonces sont au-delà des plafonds de loyers autorisés par la loi, ça fait beaucoup", déplore Manuel Domergue, directeur des études pour la Fondation Abbé Pierre.

Les plus petits logements sont les plus concernés

"D'autant plus que le montant des dépassements du plafond de loyers n'est pas du tout anecdotique : on parle de 196€ par mois, ce sont plus de 2000€ euros par an qui sont pris à des milliers de locataires parisiens", ajoute-t-il. "On est sur un vrai enjeu de pouvoir d'achat : si la loi était davantage appliquée, des milliers de Parisiens vivraient mieux et paieraient des loyers moins délirants qu'aujourd'hui."

Ce constat sur le pouvoir d'achat est d'autant plus fort que ce sont les plus petits logements qui sont les plus marqués par la non-conformité aux annonces : 47% des logements de moins de 30 mètres carrés ont des loyers plus chers que ceux prévus par l'encadrement. Et ce sont les appartements à une pièce qui sont, en proportion, les plus concernés - au-delà de 70 mètres carrés, la proportion d'appartements qui dépassent les plafonds est considérablement réduite.

Des recours possibles

Que faire, alors, face à ces abus en région parisienne ? "On peut signer un bail, entrer dans un logement - même si le loyer est excessif - et une fois dans le logement, faire un recours", note Manuel Domergue, qui rappelle que l'encadrement des loyers étant une mesure obligatoire, les propriétaires peuvent être amenés à en répondre devant des juridictions.

"Il faut aller devant la commission de conciliation départementale, qui est un recours amiable. Elle va donner un avis en indiquant au bailleur qu'il devrait baisser son loyer de 100, 200 euros. S'il ne le fait pas, alors, vous pouvez l'attaquer devant le tribunal d'instance, qui décidera si le bailleur est en tort ou pas", conseille-t-il ainsi aux locataires qui n'ont pas eu droit à un loyer correspondant à l'encadrement – le plafond étant situé 20% au-dessus du loyer médian pour des logements équivalents dans le même quartier.