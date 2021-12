Le consortium unicode, chargé du développement des emojis, a dévoilé jeudi le palmarès des petites icônes les plus (et les moins) utilisées cette année. Sans surprise, l'emoji qui pleure de rire reste le plus utilisé - et de loin.

Les visages et les cœurs sont les emoji les plus utilisés © AFP / Jörg Carstensen / DPA

C’est devenu presque une extension du langage : les emoji, au nombre de 3 633 actuellement, sont de plus en plus diversifiés, capables de s'intégrer dans de très nombreuses situations de la vie quotidienne. On les utilise dans les SMS, sur les messageries Internet, mais aussi désormais comme marqueurs de réaction sur des applications (Slack, Discord), etc. Au total, 92% des internautes utilisent des emoji. Â

Le roi des emoji reste celui qui pleure de rireÂ

Mais quels sont les plus utilisés de tous les emoji ? Le consortium Unicode, qui gère chaque année l’entrée de nouveaux emoji, a établi le classement des petits symboles les plus utilisés. Sans surprise, et pour au moins la troisième année consécutive, c’est le visage qui pleure de rire (😂) qui est le plus utilisé, et de loin : à lui seul, il représente plus de 5% du total des emoji utilisés cette année. Viennent ensuite, sur le podium, le cœur rouge (❤️) et le visage qui se roule de rire (🤣). Par rapport au prochain classement, en 2019, il y a peu de changements dans le top 10. Seul le double cœur (💞) a quitté le palmarès, remplacé par le visage entouré de petits cœurs (🥰) - beaucoup d'amour, donc, cette année. Â

Au total, les 100 emojis les plus souvent utilisés représentent environ 82% de tous les partages d’emoji. Entre 2019 et 2021, on a observé une très belle progression du visage avec les yeux chargés de larmes (🥺), qui avait fait son apparition en 2018, et frôle désormais le top 10. On observe aussi une grande progression du cornet à confettis (🎉), du visage qui a chaud (🥵), un grand retour en force de l'emoji caca (💩)… et la plus forte progression de l'année vient du gâteau d'anniversaire, passé de la 113e à la 25e place. Â

Les drapeaux, grands laissés pour compteÂ

Le consortium emoji explique par ailleurs qu’en dehors des emoji montrant des émotions, ceux qui sont les plus utilisés sont ceux qui peuvent avoir une signification symbolique, comme la fusée (🚀), symbole de grands changements, ou le biceps (💪), utilisé pour souhaiter force et courage. Â

A l'inverse, la catégorie d’emoji la moins utilisée est, paradoxalement, celle qui compte le plus de petits symboles : ce sont les drapeaux de pays, au nombre de 258, et pourtant très peu utilisés. Mais la liste évolue petit à petit chaque année : en 2022, la prochaine version d’Unicode fera par exemple entrer une boule à facettes, une batterie vide, ou un personnage au bord des larmes de joie.