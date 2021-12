Depuis ce vendredi, les boîtes de nuit sont fermées pour quatre semaines, jusqu’au 4 janvier 2022. Le temps va paraître long pour certains, et notamment les Djs, désabusés par la situation qui se répètent.

Jeudi soir, les DJ ont pu mixer une dernière fois en boîte de nuit, comme ici à Altkirch en Alsace © Maxppp / Vincent VOEGTLIN / PhotoPQR / L'Alsace

C’était le dernier soir pour danser en boîte de nuit. Elles sont à présent fermées pour un mois, jusqu’au 4 janvier 2022. Mesure prise pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Inutile de penser au bar ou au restaurant, il y sera également interdit de se dandiner. Une décision dénoncée avec verve par Thierry Fontaine, le président de l'organisation professionnelle Umih Nuit : "Vu qu'on n'a pas, excusez-moi du terme, les couilles de forcer les gens à la vaccination, eh bien on va fermer" les discothèques.

C’est tout un écosystème qui est touché : les agents de nettoyage et de sécurité, les serveurs, les barmans, sans oublier ceux qui nous font danser : les Djs. Une période délicate à traverser. Entre amertume, incertitude dans l’avenir et l’envie parfois de tout plaquer. Ils espèrent que la fermeture des clubs ne sera pas prolongée. Témoignages.

"J'ai repris un job alimentaire depuis septembre"

Sylvère Letellier, 33 ans, a grandi à Paris. Il fait de la musique depuis huit ans, et a signé récemment chez un label berlinois, Monkeytown Records.

Sylvère Letellier, au bar le Bel Air à Paris, le 8 décembre 2021. © Radio France / Victor Vasseur

"Même si on n’est plus confinés, on a beaucoup moins de dates. C’est mon ressenti. Les clubs semblent encore assez frileux. Je dirai que j’ai 70% de dates en moins, par rapport à avant le Covid-19. Ce mois-ci, j’avais trois dates, contre cinq auparavant en moyenne. À partir de janvier, c’est le néant jusqu’à mai. Pour des artistes comme nous, c’est dur. En période de pandémie, ce n’est pas le meilleur moment pour lancer une carrière. On ne peut pas défendre ses projets. J’ai l’impression de revenir à la case départ.

Pendant le premier confinement, grâce aux aides de l'État, j'ai pu continuer à travailler de chez moi. Mais là, j'ai dû reprendre un job parce que ça commençait à devenir compliqué. Pour le coup, c'est un bonheur de vivre en France pour cela, puisque ça m'a permis de ne pas être à la rue, et de continuer à faire ma musique assez sereinement. C'est vrai que ça nous tombe comme ça sur le nez. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer.

J'ai repris un job alimentaire depuis septembre et je travaille dans une salle de sport. C’est un peu ma deuxième passion. Je vais le garder tant que l’on n’aura pas plus de visibilité. Là, je décolle pour Barcelone, ce sera le dernier concert de l’année."

"Je me disais que le vaccin sauverait un peu la situation et que c'était un peu notre dernier espoir"

Lazy Flow est un producteur et Dj parisien. Il vit depuis cinq ans de la musique. Il a cartonné en produisant la musique d’un spot de pub pour Instagram France.

Le Dj Lazy Flow le mercredi 8 décembre 2021 au Bel Air à Paris. © Radio France / Victor Vasseur

"C'est extrêmement frustrant. Ça commençait à reprendre, même si c’était toujours bancal. On nous payait moins car soit les discothèques avaient moins de budget, soit elles devaient rattraper les frais qu’elles ont eu dans le passé. Je tournais pas mal en Europe. Un paquet de pays n’ont pas encore rouvert. Financièrement c’est compliqué. On n’est pas du tout aidé à la hauteur. C’était très bien avec le fonds de solidarité. Maintenant, on en a clairement de nouveau besoin. L’avenir est incertain et angoissant.

L’essentiel de mes revenus, c’est le DJing. Je suis aussi producteur de musique, arrangeur, je fais de la radio. Ce n’est pas des revenus qui sont suffisants pour moi pour en vivre pleinement. Du coup, on se remet grave en question.

À un moment donné, on pense à changer de métier, alors que c'est la seule chose que je sais faire et qui me passionne, qui m’anime, que je maîtrise, pour lequel je dédie ma vie et ma carrière.

Lazy Flow, au Bel Air à Paris, le 8 décembre 2021. © Radio France / Victor Vasseur

J'ai même pensé à une reconversion, à me mettre au vert, faire une maison d'artistes ou une résidence d'artistes. Je me disais que le vaccin sauverait un peu la situation et que c'était un peu notre dernier espoir. C'est quoi l'espoir si les boîtes ferment ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qui va nous permettre de reprendre nos activités et d'avoir une vie "normale" ?

Je veux juste continuer à travailler, quitte à imposer une vaccination obligatoire pour les clubs. Bon, je ne suis pas médecin… J’ai un peu l'impression qu'on est les boucs émissaires dans l'histoire parce que c'est quand même un des lieux qui était le plus fliqué en termes de pass sanitaire, il faut montrer sa carte d'identité, etc. J’ai cinq dates annulées, dont celle du Nouvel An. C'est un événement que l’on fait parce que financièrement, ça nous permet de bien finir l'année. Car de novembre à mi-janvier, c’est un peu mort.

"On ne va pas se le cacher, il y a un risque de prolongation de la durée"

Léo alias Lastvuska, 29 ans, Dj et musicien. Cet aveyronnais est membre du collectif Hors-Sol.

Léo et Jules, du collectif Hors-Sol, au bar Le 17, le 8 décembre 2021. © Radio France / Victor Vasseur

"C’était un peu la surprise cette annonce. On voyait bien qu’au niveau européen, il y a avait des fermetures de discothèques ou des restrictions. Depuis la reprise, ça se passait très bien. On n'a pas eu écho de clusters ou de véritables problèmes dans les clubs. Notre terrain de jeu en hiver, ce sont les clubs et si on nous les ferme, on n'a pas la possibilité de jouer.

On travaille déjà pour être prêt début janvier. Maintenant, on ne va pas se le cacher, il y a un risque de prolongation de la durée. L'organisation d'une soirée, qu'elle soit en club ou ailleurs, ça demande une certaine organisation, une certaine logistique, le choix des artistes et des dates avec le club, la communication.

Pour vous donner une petite anecdote, le 18 décembre, on devait lancer une série de concerts, c’était la première soirée. Et bien la première fois que nous l’avions programmée… C’était le 27 mars 2020, au début de l'épidémie ! Elle est de nouveau reportée, à début février. J’ai repris un travail dans une fromagerie depuis huit mois, ça me plaît formidablement… Mais j’ai cet espoir de revenir à 100% sur la musique et le collectif. Ça vient mettre un frein au projet. C’est peut être une manière de prendre du recul et de penser notre projet à plus long terme."

"On essaie de garder espoir"

Jules alias Jolly, 31 ans, ce Dj organise des évènements en région parisienne avec le collectif Hors Sol.

"Le concert de samedi à la Marbrerie de Montreuil est annulé, tout comme celui au Petit bain à Paris dans dix jours. Pour les artistes, ça marque un nouveau frein. Pour le public, on sait que les clubs sont des lieux de sociabilisation, des lieux de partage et des lieux de rencontres. Se sentir un peu bridé dans l'exercice d'une passion, c'est quelque chose qui est aussi dur et qui affecte les artistes.

On a un manque de visibilité. Depuis deux ans, on décale certaines dates, et si ça se trouve, elles seront de nouveau reportées. Je travaillais dans le conseil en relations publiques et j’ai envie de continuer à m’investir dans ce collectif. On n'a pas d’aide de l’État dans la mesure où notre structure associative n'a pas de salarié. On ne répond pas aux critères qui permettent d’en obtenir.

On essaie de garder espoir. On a vu les annonces l'autre jour, parfois, on a envie de jeter l'éponge et de se dire que c'est un signe du destin.

Peut-être que ce n’est pas ça que l'on doit faire. Mais finalement le lendemain, on se réveille et on se dit que finalement, c'est vraiment cette voie là que l’on veut. On veut croire que dans quatre semaines, les boîtes vont rouvrir."