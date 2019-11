À compter de ce 18 novembre, les pailles en plastique et les couvercles des boissons McDonald's sont supprimés en France au profit d'alternatives plus "éco-responsables".

Un gobelet McDonald's abandonné au bord d'une route (janvier 2019) © Maxppp / Torsten Sukrov

Chaque année, McDonald's vend plus de 600 millions de pailles en plastique en France. De petits bouts de plastique utilisés à peine quelques minutes, mais qui mettent environ 450 ans à se décomposer. Et qui font partie des déchets les plus couramment retrouvés dans l'océan, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît : l'intoxication des espèces marines, des tortues et dauphins, jusqu'aux plus petits organismes aquatiques.

1 200 tonnes de plastiqué économisées chaque année

C'est pour agir contre cette pollution plastique que McDonald's France a annoncé, dès l'an dernier, se préparer à supprimer les pailles de ses menus. C'est chose faite depuis ce 18 novembre. Sur son site internet, McDonald's explique qu'il va remplacer le plastique par "une nouvelle solution en fibre naturelle de papier issue de bois certifié". Bénéfice de l'opération : 1 200 tonnes de plastique économisées par an, selon le géant du fast-food.

Au total, 96 % des emballages McDonald's sont censés d'ici fin 2019 être composés de matériaux "propres", à savoir "papier, carton, fibre moulée naturelle ou bois issu de forêts gérées durablement", précise le communiqué de McDonald's. L'enseigne veut aussi mettre en place du tri sélectif dans tous ses restaurants, et convertir ses véhicules utilitaires au "zéro diesel".

"Pas assez par rapport à tous les déchets qu'ils produisent"

Pourtant, McDonald's est loin d'être exemplaire sur la question du recyclage. Il y a quelques jours, le 14 novembre, le mouvement citoyen #zerodechetaumcdo publiait un "rapport McPoubelle" dénonçant l'absence de poubelles de tri dans de nombreux restaurants McDonald's.

Les auteurs de l'étude ont compilé des photos de poubelles prises dans 122 restaurants français : 83 n'étaient pas équipés de poubelles de tri. / Capture d'écran @zerodechetaumcdo

Interrogée sur franceinfo, l'autrice du rapport Marine Laclautre, également à l'origine d'une pétition "Zéro déchet au McDo" (plus de 140 000 signatures), réagissait le 14 novembre à la suppression des pailles en plastique : "Pour moi, ils sont encore en retard. [...] Ce n'est pas assez par rapport à tous les déchets qu'ils produisent, un kilo de déchets par seconde en France."

En octobre 2018, l'association Zero Waste France portait plainte contre le McDonald's de la place de la République à Paris, ainsi que le KFC voisin, pour non-respect de la législation française en matière de tri des déchets. Notamment un décret du 1er juillet 2016, qui impose à toutes les entreprises ainsi qu'aux commerces et aux administrations de trier leurs déchets de papier, métal, plastique, verre et bois. En 2018, Zero Waste France avait fouillé les poubelles des deux établissements, pour découvrir que les emballages plastiques et cartonnés étaient mélangés à des restes de nourriture.