Le changement d'heure c’est deux fois par an depuis 1976. Malgré cela, certains oublient encore...

Le passage a l'heure d'hiver aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche © AFP / Jeff PACHOUD

La France et les autres pays de l'Union européenne vont revenir à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche à 3H00 (heure d'été), il sera 02H00 (heure d'hiver). Il faudra donc penser à reculer d'une heure certaines horloges, d'autres font le travail toutes seules, comme les smartphones.

Le soleil se couchera donc une heure plus tôt dimanche. Compensation : nous dormirons une heure de plus cette nuit. Ce qui réjouit la majorité mais chagrine ceux dont l'organisme a du mal à s'adapter et les éleveurs.

L'heure d'été a été instauré le 28 mars 1976, après le choc pétrolier de 1973, pour permettre des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage en soirée. Une mesure provisoire rendue définitive malgré la polémique sur la modestie du gain énergétique.

Ce qui est certain c'est que la nuit qui tombe plus tôt fait courir des risques majorés aux piétons et aux cyclistes à qui la sécurité routière conseille le port de vêtements ou sacs avec des bandes réfléchissantes.

Ce n'est que le 25 mars 2018 que nous aurons la chance de repasser en heure d'été. L'attente sera longue...