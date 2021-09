Une cinquantaine de consommateurs de crack ont été déplacés des jardins d'Eole, dans le 19e arrondissement de la capitale, vers le square de la Porte de la Villette. Une évacuation de plus, mais toujours pas de solution pérenne.

Une cinquantaine de toxicomanes ont été évacués par le square de la Porte de la Villette, situé à la lisière de Pantin et Aubervilliers. © Radio France / Faustine Calmel

Des murs de parpaing ont été bâtis à la hâte, vendredi après-midi, à la demande de la préfecture de Paris, juste après l'évacuation d'une cinquantaine de toxicomanes du secteur des jardins d'Eole et Stalingrad, au coin des rues Riquet et d'Aubervilliers (XIXe arrondissement), où ils étaient installés ces derniers mois. Le but : "regrouper ces personnes aux abords de la place Auguste-Baron, Porte de la Villette, dans un secteur sans riverains aux abords immédiats", indique la préfecture.

Les deux murs bouchent un chemin piétonnier qui passe sous le boulevard périphérique, reliant Pantin au square de la Porte de la Villette, situé à la lisière de Pantin et Aubervilliers, vers lequel les toxicomanes ont été déplacés. Il est toujours possible de contourner par la Porte de la Villette à une cinquantaine de mètres de là.

Un "déplacement de la scène"

Pour Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, interrogé par France Inter, ces murs sont non seulement "honteux", mais ce sont aussi "des symboles de l'incapacité des autorités sanitaires et chargées de la sécurité à régler cette situation de façon durable". "Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police semblent oublier que c'est de la responsabilité de l'État de prendre en charge les personnes en situation d'errance et de grande détresse. L'hébergement d'urgence est de la responsabilité de l'État", martèle-t-il.

Certains riverains sont "soulagés", mais beaucoup oscillent entre ironie et colère. "On a l'impression d'une frontière entre le Mexique et les États-Unis ou Israël et la Palestine, mais en vérité ils peuvent faire le tour, donc ça ne change pas grand-chose", réagit un habitant. "On fait comme si c'était le seul accès au quartier des Quatre-Chemins à Pantin, mais ils vont passer de l'autre côté et on va être envahis", poursuit un autre. "Ma fille vient de rentrer au collège, elle a 11 ans et rentre toute seule pour manger le midi. Je vais avoir la boule au ventre tous les jours, en me demandant si elle a pu être suivie par un toxicomane."

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, souligne le "risque réel" que cette évacuation ne fasse que "déplacer le problème". "Nous aurions préféré une évacuation mieux coordonnée avec mise à l'abri de type 'prise en charge humanitaire'. D'ailleurs, nous demandons une réunion urgente des pouvoirs publics compétents [PP, mairie de Paris, préfecture de région, Agence régionale de santé] pour faire en sorte que le déplacement de la scène ne reconstitue pas une 'colline du crack' ailleurs", a-t-il expliqué à l'AFP.

Une "solution temporaire"

Les riverains attendent désormais une solution pérenne pour éviter de voir réapparaitre un campement à ciel ouvert de vendeurs et d'accros au crack vivant dans des conditions très précaires. Le préfet de police, Didier Lallement, admet "que cette solution demeure temporaire", mais "nécessaire (...) dans l'attente de la mise en place concrète des salles d'accueil par la mairie de Paris, et du renforcement des prises en charge sanitaires et sociales".

Sur place, les personnes évacuées expriment d'ailleurs leur épuisement, notamment à cause de ces déplacements successifs. "L'avantage c'est que c'est ombragé et il n'y a pas de riverains et d'enfants à proximité, je comprend que ça pouvait les gêner à Eole", explique un quarantenaire. À côté de lui, une jeune femme espère une prise en charge, "avoir accès à des salles où consommer et se faire soigner".

Invitée du 8h20 de France Inter, ce samedi matin, la ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, affirme que "c'est forcément transitoire" et que "la solution est d'aller vers l'ouverture de ces salles sécurisées qu'on appelle les 'haltes santé et addiction' où les personnes peuvent consommer, mais surtout avoir accès à des soins et démarrer un processus de sevrage".

La mairie de Paris s'était engagée à en ouvrir avant l'automne. Elle a reçu le feu vert le 15 septembre de Matignon qui, après des mois d'impasse, a validé la création de tels lieux, sous réserve d'une offre et d'une localisation adaptées, et sans mentionner la possibilité de consommer sur place. Le Premier ministre Jean Castex a également arbitré en faveur de la prorogation du dispositif, au-delà de 2022, des salles de consommation à moindre risque (SCMR), dites "salles de shoot". Deux SCMR existent actuellement en France, l'une à Paris, l'autre à Strasbourg.