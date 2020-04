INFORMATION FRANCE INTER - Un Ehpad sur trois en France a au moins l'un de ses résidents qui a contracté le coronavirus.

Dans un Ehpad de Chambery © Maxppp / IP3 / Vincent Isore

Au 4 avril dernier, il y avait en France 2 355 Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) dans lesquels au moins un résident a contracté le Covid-19, selon nos informations. Cela représente un tiers des 7 400 Ehpad qu'il y a en France.

Ce chiffre est en forte augmentation par rapport à la dernière comptabilité rendue publique. Les premières données (et les dernières en date) publiées par Santé Publique France dans son point hebdomadaire le 2 avril dernier faisait état de 511 établissements d’hébergement pour personnes âgées avec au moins un cas Covid-19. Mais ce chiffre ne prenait pas en compte la région Île de France et correspondait à des signalements entre le 28 et le 31 mars.

Contactée par France Inter, la direction générale de la santé n'a pas donné suite.

Selon le dernier point du ministère de la Santé du 6 avril, depuis le début de la crise, 2 417 résidents en Ehpad ou autres établissements médico-sociaux sont morts des suites du coronavirus, sur les 8 911 décès recensés au total en France.

Rien qu'à Paris, 172 résidents d'Ehpad sont morts du Covid-19, a en outre indiqué mardi sur franceinfo la maire de la capitale, Anne Hidalgo