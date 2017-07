Jesse James : le célèbre hors-la-loi est-il mort d'une balle dans la tête en 1882 ? Ou comme le prétendent certains, le bandit a survécu et s'est caché ? Pour répondre à cette question, son corps a été exhumé en 1995 pour comparer son ADN avec celui de ses descendants. Le rapport a confirmé les liens de parenté. Mais certains, persuadés que son squelette reposait ailleurs, ont persisté. Deux autres tombes ont donc été ouvertes en 2000. La première est celle d'un fermier du Kansas mort en 1935. La seconde, celle de Franck Dalton. Le Texan a prétendu jusqu'à sa mort en 1951 (à l'âge de 103 ans) qu'il était le véritable Jesse James. Mais une pierre tombale mal placée et un glissement de terrain ont trompé l'équipe : c'est le corps de la tombe d'à coté qui fut exhumé accidentellement. Une deuxième ordonnance du tribunal a donc été émise pour exhumer le "vrai" Frank Dalton. Vous suivez toujours ? Nous en sommes à trois corps exhumés pour rien. Tous les tests ADN l'ont confirmé, Jesse James a été tué dans sa maison du Missouri et son corps repose bien dans la première tombe.