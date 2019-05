Selon le neurologue Lionel Naccache, invité du Grand Entretien de France Inter mercredi 8 mai, les femmes ayant vécu la révolution sexuelle de 1968 n'ont pas la même vision du mouvement que les plus jeunes.

Manifestation féministe à Paris un an après #MeToo © AFP / Benoit Durand / Hans Lucas

Lionel Naccache, auteur de l'ouvrage "Nous sommes toutes des femmes savantes" (Ed.Odile Jacob) pose une hypothèse sur le mouvement de libération de la parole des femmes Me Too. Ainsi, peut-on lire p.208 de son ouvrage :

"Selon notre lecture, #MeToo résulterait, pour partie, d’un désintérêt pour la place de la subjectivité dans la sexualité. Un désintérêt qui serait consécutif à la confusion croissante entre la sexualité et l’accès aux corps. (...) Une sorte de retour de réalité en pleine figure qui devrait donc toucher au plus fort les générations les plus exposées à cette confusion. Il s’agit des générations les plus jeunes, qui vivent cette confusion dans sa forme la plus marquée, notamment depuis l’explosion numérique de la société de libéralisation sexuelle. Ainsi, le pourcentage croissant d’adolescents des deux sexes, voire d’enfants, ayant un accès régulier à des vidéos pornographiques illustre cette confusion entretenue de plus en plus tôt. Incidemment, l’immense majorité des réactions critiques à l’encontre de #MeToo provient d’individus ou de collectifs bien plus âgés que les adeptes de #MeToo. À titre d’exemple(...), la tribune publiée dans Le Monde le 9 janvier 2018, intitulée Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle, et signée par 100 femmes dont Catherine Deneuve (...) Élisabeth Lévy, Catherine Robbe-Grillet, Brigitte Lahaie ou Catherine Millet, ne compte aucune signataire… de moins de 50 ans (...)."

Or, vérification faite, sur cent signataires de la tribune, 12 ont nettement moins de cinquante ans. De plus, il est difficile de vérifier tous les âges, car leur date de naissance n'est souvent pas publique. Nous sommes sûrs toutefois que 12% au moins des signataires de cette tribune ont moins de 50 ans. Même si l'on ne prend en compte que les initiatrices de cette tribune, elles sont trois sur cinq à avoir mois de 50 ans (Peggy Sastre, Sarah Chiche et Abnousse Chalmani).

Reste que la majorité des signataires de cette tribune ont plus de 50 ans effectivement. Et Lionel Naccache précise son propos à l'antenne et joint ensuite par nos soins :

"Dans cette explosion planétaire qu'a été Me Too, il y a quelque chose qui nous touche tous : c'est le fait de se dire que dans la sexualité, on a une société qui a tout fait pour favoriser la rencontre (en faisant tomber carcans sociaux, économiques, religieux) mais par contre ce développement de la rencontre a fait perdre de vue la transformation de soi, qui est la partie la plus intéressante. Le Me Too est peut-être une prise de conscience que dans la sexualité c'est le moment de réintroduire davantage d'effort et d'intérêt sur la transformation de soi ".