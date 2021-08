Exode urbain : pourquoi ne quitte-t-on jamais vraiment la ville et ses alentours ?

Dans "Le débat de midi", trois spécialistes de l'urbanisme montrent combien le phénomène de migrations entre zones urbaines et rurales, en France, est complexe. Et que s'il existe un désamour pour les grandes villes, l'exode urbain traduit très souvent une logique de migration périurbaine. Explications.

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme, Valérie Jousseaume, géographe spécialiste des campagnes et Achille Warnant, doctorant en géographie, spécialiste des villes moyennes étaient cette semaine au micro de Thomas Chauvineau pour évoquer l'exode urbain - une expression exagérée estiment-ils, car de fait, ce sont plutôt les petites et les moyennes villes environnant les grands pôles urbains que l'on rejoint, plus que la campagne elle-même.

Quand "exode urbain" rime avec "péri-urbanisation" : des grandes vers les moyennes et petites villes

Pour la petite histoire, le bilan migratoire intérieur s'est, depuis le milieu du XIXe siècle, structuré par et autour de la ville, via la révolution industrielle, faisant de la ville et de l'urbanisation l'épicentre économique de la production et de la croissance. Mais si, entre 1968 et les années 1990, un desserrement urbain s'est produit par rapport aux grandes villes, ce n'est pas en direction des campagnes mais aux alentours de la grande ville... Ce qui a donné naissance au phénomène de périurbanisation (par exemple, en île-de-France, les Franciliens par rapport aux Parisiens).

Valérie Jousseaume :

Aujourd'hui, quand on regarde les bilans migratoires, en France, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt concentrés dans les auréoles métropolitaines, les villes périphériques des grandes villes

Emmanuel Grégoire ajoute que "si à Paris, l'exode urbain existe, il est très faible et se fait avant tout au bénéfice de la métropole du Grand Paris. On assiste à un phénomène de vases communicants qui existe depuis la nuit des temps entre la ville-centre et ses alentours. Si elle est bonne pour rééquilibrer des zones surdenses au profit de villes moyennes, cette baisse démographique correspond à une baisse des logements disponibles. S'il y a moins de gens qui habitent dans les hypercentres urbains et les zones à surfréquentation touristique, c'est que des comportements spéculatifs au profit d'investissements locatifs touristiques (AirBnb...) viennent spolier le marché : ils contribuent à le faire diminuer et à accélérer l'inflation immobilière".

Il constate que quand on évoque des changements de trajectoires professionnelles et personnelles qui conduisent à quitter la grande ville, on ne se déplace finalement jamais plus loin que dans ses alentours périurbains. C'est pourquoi, poursuit-il, "considérer l'idée de quitter la vie urbaine pour gagner la vie rurale, comme un phénomène massif, je n'y crois pas du tout. Le danger, c'est précisément l'inverse".

À l'échelle mondiale, la tendance à l'hyperurbanisation, à l'hyperdensité est une tendance de fond parce que la ville articule les lieux de création économique, sociale et culturelle

S'il y a des gens qui voudraient quitter la ville, ils ne le peuvent pas parce qu'ils ne trouvent pas de reconversion en zone rurale". Mais comme les grandes villes restent chères, ce sont ses alentours que l'on va souvent viser en guise de compromis personnel et économique.

Un désamour de la grande ville ?

C'est ce que constate Valérie Josseaume lorsqu'elle rapporte "qu'il y a un renversement des imaginaires - que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a bien traduit. Aujourd'hui, il y a vraiment une bascule sociale. Les gens vont rechercher non pas un meilleur salaire, une meilleure carrière, mais une vie plus douce.

Aujourd'hui, notre hyper modernité, très urbaine, des grandes villes ne satisfait plus les besoins humains fondamentaux

On se met à rêver à un autre monde qui consiste à se retrouver dans quelque chose de diamétralement opposé, d'un peu fantasmé qui va être la volonté de partir à la campagne". Ce à quoi Achille Warnant ajoute que, pour autant, "vous n'allez pas vous installer dans des zones qui éprouvent des difficultés d'accès aux services publics".

