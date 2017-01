Ce lundi, une partie des journalistes qui ont quitté iTélé pendant le mouvement de grève de fin 2016 lancent un nouveau média, sur les réseaux sociaux.

Les premiers contenus d'Explicite seront diffusés via "Facebook Live" © Capture d'écran

Les "Journalistes associés" : c'est le collectif créé par les anciens d'iTélé, ceux qui ont quitté la chaîne d'info pendant ou après le mouvement social qui a duré 31 jours en octobre dernier, l'un des plus longs de l'histoire de la télé. Ce lundi matin dans l'Instant M sur France Inter, Olivier Ravanello et Sonia Chironi, deux des anciens de la chaîne, ont annoncé le lancement de leur nouveau média.

"Nous étions une rédaction et nous le sommes restés. On s'est dit que ce n'était pas possible d'arrêter de travailler ensemble".

►A ÉCOUTER :Que sont devenus les anciens d'iTélé ? dans l'Instant M

Nom de ce nouvel objet journalistique : "Explicite". Sous ce titre, les "journalistes associés" vont produire "en fonction du temps qu'ils ont, de leur liberté, de leur capacité, des contenus journalistiques mais en se disant que la priorité aujourd'hui c'est d'être présent sur les réseaux", explique Olivier Ravanello. En clair, Explicite ne sera pas un site d'information à proprement parler, mais une offre disponible sur Twitter, Facebook et Youtube, "pour aller à la rencontre des gens qui vont s'informer sur ces réseaux-là parce que les médias classiques ne les satisfont pas complètement".

Décryptage et travail de terrain

"On va expliquer, on va essayer de décrypter l'information, une information sans ambiguïté", explique Sonia Chironi. "A force de travailler, il y a parfois certaines questions qu'on ne se pose plus parce qu'on pense que l'information est passée et connue", ajoute Olivier Ravanello. Objectif : rétablir le lien avec les lecteurs, en se posant la question de ce qui est nécessaire pour comprendre l'info.

"On va se mettre à votre disposition pendant quelques mois pour répondre à ces questions (...) avec des lives interactifs avec des reporters qui sont allés sur le terrain".

Un financement participatif à venir

Quel modèle économique pour ce nouveau média ? Pour l'instant, Explicite est financé "'avec nos économies" selon Olivier Ravanello, mais une campagne de financement participatif va être lancée pour permettre de couvrir les frais de production des contenus. Mais "nous, nous n'allons pas nous payer", ajoute-t-il : "On veut essayer de faire la démonstration qu'aujourd'hui pour faire du journalisme, le plus important ce sont des journalistes".

Quelques minutes après cette annonce, de très nombreux anciens journalistes de iTélé ont annoncé leur ralliement à ce collectif avec un slogan : "Je suis journaliste et j'ai décidé de m'associer". A 14h30 ce lundi, ils révéleront lors d'une conférence de presse les détails de leur nouveau média. Et les premiers reportages seront publiés vendredi : l'équipe d'Explicite sera présente aux Etats-Unis pour l'investiture de Donald Trump.