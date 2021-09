Ce lundi, Facebook, maison mère d'Instagram, a annoncé "mettre en pause" le développement de son application "Instagram for kids", qui devait être dédiée aux moins de 13 ans. L'entreprise veut "mieux prendre le temps" de consulter des parents et des experts "pour démontrer la valeur et la nécessité" de cette appli.

Pour l'heure, les enfants de moins de 13 ans n'ont pas le droit de s'inscrire sur Instagram © Getty / Vera Livchak

Il n'y aura finalement pas d'application "Instagram for kids"... pour le moment. Facebook, maison mère d'Instagram, a annoncé ce lundi mettre en pause le développement d'une version du réseau social dédiée aux enfants – en particulier pour les 10-12 ans. "Bien que nous pensions que créer "Instagram kids" est la bonne chose à faire, Instagram et sa maison mère Facebook réévalueront le projet à une date ultérieure", explique l'entreprise.

Un report sine die, donc, qui arrive quelques jours après de nouvelles critiques adressées à l'entreprise la semaine dernière, après de nouvelles révélations de la presse américaine. Dans le Wall Street Journal, une longue enquête portant sur des documents internes à Facebook et Instagram montrait que les deux réseaux sociaux avaient mené des études sur l'impact des réseaux sociaux. Il en ressortait, concrètement, que près d'une jeune fille sur trois considérait qu'Instagram était nocif pour son bien-être mental, du fait de la comparaison qu'instaure le réseau social avec les autres utilisateurs et utilisatrices.

Interrogé la semaine dernière à ce sujet, Adam Mosseri, le PDG d'Instagram, avait argué que ce même mécanisme était aussi à l'œuvre quand on lit des journaux dans lesquels on voit des célébrités. Mais les critiques faites à Facebook et Instagram remontent même plusieurs mois en arrière : en mai, les procureurs généraux de 44 des 50 États américains avaient adressé une lettre à Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, pour pointer du doigt les recherches sur la corrélation entre l'utilisation des réseaux sociaux et la "hausse de la détresse psychologique et des comportements suicidaires" chez les jeunes.

Travail de pédagogie

Dans un billet publié sur le blog d'Instagram, Adam Mosseri explique que la firme souhaite donc prendre plus de temps "pour travailler avec les parents, les experts et les décideurs politiques afin de démontrer la valeur et la nécessité de ce service". Autrement dit, il ne s'agit pas selon Instagram d'annuler le projet, mais de le décaler pour qu'il soit mieux accepté. Expliquant que, de toute façon, aujourd'hui les enfants sont déjà en ligne et qu'ils mentent sur leur âge, le dirigeant déclare :

"Les personnes qui critiquent "Instagram Kids" penseront que nous reconnaissons que le projet est une mauvaise idée. Ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que les enfants sont déjà sur Internet, et nous pensons que développer des expériences adaptées à leur âge est une bien meilleure chose que ce qu'il se passe aujourd'hui."

La semaine dernière, le PDG d'Instagram avait par ailleurs rappelé que le développement d'une version pour enfants n'avait pas été annoncé directement par l'entreprise, mais que l'information avait originellement fuité dans la presse, obligeant Instagram à la confirmer alors que l'appli était alors en tout début de développement.

En attendant de finalement pouvoir lancer l'application, Facebook et Instagram assurent qu'ils vont poursuivre leurs efforts pour renforcer la sécurité des comptes d'adolescents – normalement, il est impossible d'avoir un compte Instagram en-dessous de 13 ans. L'application a notamment basculé les comptes des utilisateurs et utilisatrices de moins de 18 ans en privé par défaut, et permet de bloquer toute demande de contact venant d'un compte non suivi.