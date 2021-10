Depuis la fin d'après-midi, les sites, messageries et applications de la galaxie Facebook (Instagram, WhatsApp et Messenger) sont inaccessibles dans plusieurs pays du monde dont aux États-Unis et en France.

Les quatre applications phares de Facebook sont en rade depuis lundi après-midi. © AFP

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les applications et sites du géant des réseaux sociaux ne sont pas accessibles depuis la fin d'après-midi. Cette panne, rapportée dans un premier temps par le site spécialisé Downdetector, touche de nombreux utilisateurs de ces réseaux sociaux et messageries à travers le monde, notamment en France et aux États-Unis.

Impossible donc d'échanger par le biais des messageries WhatsApp ou Messenger, ou de se rendre sur le fil d'actualité de son compte Facebook ou Instagram. Cet incident pourrait affecter actuellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde.

Pour un "retour à la normale au plus vite"

L'entreprise s'affaire à rétablir l'accès à ses plateformes. Dans un message publié sur Twitter, Facebook explique : "Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications. Nous travaillons pour permettre un retour à la normale au plus vite, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée." De son côté Instagram écrit réclame de l'indulgence de la part de ses utilisateurs, expliquant travailler pour résoudre les problèmes rencontrés.

Les DNS hors service

Sur Twitter, des spécialistes évoquent les DNS (Domain Name System) comme le cœur de la panne. Ils permettent d’orienter le trafic sur internet. Les applications les utilisent pour se connecter aux bons serveurs. Dans détails, Intragram.com n’est qu’une façade. Les DNS permettent de traduire ces adresses grand public en une suite de chiffres uniques, une adresse IP qu’une machine peut "lire". Ce sont ces DNS qui sont hors service ce lundi soir.

La plateforme aux près de trois milliards d'utilisateurs mensuels traverse l'une des pires crises sur sa réputation depuis deux semaines, à cause de révélations d'une lanceuse d'alerte. Ancienne ingénieure chef de produit chez Facebook, Frances Haugen a fait fuiter de nombreux documents internes, notamment au Wall Street Journal, et a accusé le groupe de "(choisir) le profit plutôt que la sûreté" de ses utilisateurs, dans un entretien diffusé par la chaîne CBS dimanche. Ce lundi soir, les actions en bourse ont continué de chuter, à cause de cette panne. "Vers 16h30 GMT, l'action Facebook chutait de 5,4% à 324,4 dollars à Wall Street" précise Reuters.

La dernière panne recensée de Facebook, c'était en mars dernier. Déjà, pendant une heure, les trois réseaux sociaux n'étaient plus accessibles.