Critiqué de toutes parts pour laisser circuler facilement de fausses informations et pour l'uniformisation des contenus visibles par les utilisateurs, Facebook semble vouloir changer son fonctionnement. À la clé : moins de politique. Exit les infernales théories du complot visibles en tête de son fil d'actualité ?

Dans une mise à jour d'un post de blog sur son site, Facebook fait le point sur sa campagne de tests lancée en février 2021. © AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

L'annonce n'est pas faite en grande pompe car l'émetteur n'est pas connu pour admettre facilement son influence néfaste sur la sphère publique. Dans une mise à jour d'un post de blog sur son site, Facebook fait le point sur sa campagne de tests lancée en février 2021. Le but de cette opération vise à réduire les contenus politiques sur sa plateforme afin qu'ils n'inondent plus le fil d'actualité des utilisateurs et qu'ils correspondent mieux à ce qu'ils attendent. C'est l'un des effets de la présidentielle américaine qui exposé aux critiques l'entreprise et son créateur Mark Zuckerberg pour son influence (négative) sur l'opinion avec la diffusion de fausses informations et de contenus complotistes.

Trouver un équilibre

En clair, il s'agit de permettre aux gens de continuer à "trouver" des post politiques, de les commenter et/ou liker, tout en respectant "l'appétit" de chacun sur tel ou tel sujet politique. C'est la quête d'un "équilibre", assure Aastha Gupta, directrice de la gestion de produits. Par exemple, si vous commentez un post de Jean-Michel Blanquer sur Facebook après son passage ce mercredi matin sur France Inter, le nouveau système ne saturera pas votre fil d'actualité d'autres articles sur le ministre de l'Éducation (même si vous l'aimez vraiment beaucoup). Selon les premiers résultats de l'expérience menée aux États-Unis, au Canada ou encore au Brésil, assure Facebook, les utilisateurs cobayes sont (sans surprise) satisfaits de moins voir ces contenus dans leur flux. L'opération est donc désormais étendue à d'autres pays (Suède, Espagne et Irlande pour l'Europe).

Faire évoluer l'intelligence artificielle

En deuxième partie du texte, Facebook laisse deviner une prise de conscience du géant des réseaux sociaux qui n'a pourtant rien d'anecdotique. Le charabia est présenté ainsi :

"Certains signaux d'engagement permettent de mieux (nous) montrer quels contenus ont plus de valeur aux yeux des utilisateurs. (…) nous allons progressivement étendre une partie des tests en accordant moins d'importance à ces signaux, comme la probabilité que quelqu'un commente ou partage du contenu politique. Dans le même temps, nous accordons plus d'importance à de nouveaux signaux, comme la probabilité que les gens nous fournissent un avis négatif sur un post politique."

Il faut comprendre que Facebook entend faire évoluer la façon dont son intelligence artificielle fonctionne depuis toujours. Cette IA, c'est celle qui vous propose les contenus sur votre fil d'actualité, avec en tête les contenus qu'elle juge les plus importants à vos yeux. Actuellement, pour faire sa sélection, elle se base sur votre utilisation du réseau social : ce que vous aimez, ce que vous commentez, ce que vous partagez, même ce que vous regardez passivement. Bref, sur votre "engagement".

Peu importe que vous appréciiez vraiment ce qui défile devant vous, l'intelligence artificielle part du principe que si vous interagissez, vous voulez voir plus de contenus proches ou liés, et elle vous le donne. Autrement dit, si vous déclarez votre haine de Michel Sardou sur un post d'une vidéo de Michel Sardou, l'IA comprend seulement que vous souhaitez potentiellement interagir avec d'autres vidéos de Michel. Il en va de même avec un article complotiste de France Soir, par exemple : si vous en partagez, peu importe la raison, même pour le critiquer, Facebook vous en montrera d'autres.

Encore trop flou pour se réjouir

À cette heure, l'expérimentation ne concerne que les contenus politiques, sans que l'on sache réellement ce que Facebook considère précisément comme politique. Le géant du numérique ne donne pas non plus de détails sur sa façon de prendre en compte les avis négatifs sur un post. Faut-il cliquer simplement sur une fonction "ne plus voir ce genre de publication" pour voir un véritable changement ? Prévoient-ils que seul l'utilisateur soit à l'initiative ? Du post de blog, on peut comprendre que l'intelligence artificielle ne fera pas la distinction d'elle-même entre un engagement positif et un engagement négatif de la part de l'utilisateur.

Le complot sur le "nouvel ordre mondial qui impose le transhumanisme par les puces 5G dans les vaccins contre le Covid" a donc encore de belles heures devant lui sur le réseau social. Mais il faut tout de même signaler ce pas en avant qui a le potentiel, en faisant boule de neige sur d'autres réseaux plébiscités par des publics plus jeunes, comme TikTok, de redessiner notre rapport aux réseaux sociaux, à l'information et aux médias, à la politique. Jusqu'à présent, Facebook a toujours rejeté la responsabilité des contenus qui circulent sur le réseau sur les utilisateurs eux-mêmes. Peut-être est-ce le début d'une sincère remise en question.