Voici une sélection de podcasts pour rêver, voyager, oublier. Surtout pas confinés ni déconfinés, mais complètement déconnectés de l'actualité.

Comment tenir le coup ? Sélection de podcasts pour vous aider © Getty / Guido Mieth

Il faut faire un voyage dans le temps, vers le passé, pour passer la barrière du confinement, et des podcasts enfermés et concentrés sur la crise. Les portes étaient grandes ouvertes sur l’imaginaire, avant. Cette sélection a été faite, pour se détendre, oublier, s’éloigner… sans se prendre la tête.

Le farniente vécu comme une subversion

Commençons par la tentation, ce que nous aurions vraiment aimé pouvoir faire pendant le confinement : rien. Je reprends ici un podcast de la Maison de la poésie à Paris, enregistré il y a cinq mois. Ne rien faire, une proposition de Thomas Baumgartner, avec la voix de Florence Loiret Caille, et la musique d'Olivier Mellano.

Ne faites rien mais faites-le bien, telle est le parti pris dans ce choix de "conseils" et d'évocations. Ce podcast est un appel à résister contre la "frénésie contemporaine", virtuelle ou IRL.

Faire l'amour et du bruit

Trouvé dans les sélections de la plateforme de podcasts Elson, "Cachez ces sons que je ne saurais voir", fait entendre des témoignages sur les expériences intimes. Pets de foufoune, bruits des couilles sur les fesses, cela vous gêne-t-il ou pas ? Rien ne vous empêche d'enregistrer votre première bande-son, lors de vos prochains ébats. Pas besoin de savoir parler dans un micro.

> Ecouter Cachez ce son que je ne saurais voir ici

Contre-programmation : voyage lointain

Si Edouard Philippe et son plan de déconfinement, progressif, parcellaire, inachevé vous a légèrement agacé, ce podcast est pour vous. Vous y franchirez joyeusement la barrière des cent kilomètres, ainsi que celle qui sépare l'homme de l'animal. Allez serrer la patte aux chimpanzés sur les Monts de la Lune qui surplombent la forêt brumeuse de Sebitoli, en Ouganda. Là, des millions d'animaux emplissent chaque jour l'espace de bruits : cris, craquements, fruits qui tombent au sol. La primatologue Sabrina Krief et son mari photographe Jean-Michel Krief analysent le mode de vie de ces grands singes, la façon dont ils se soignent mais aussi les relations qu'ils entretiennent avec les humains alentours.

> Ecouter sur Lesothers.com

Ecoutez les petites bêtes

Cherchez la petite bête, et si vous ne pouvez la voir, les micros de Phaune Radio vous les font entendre. Les sons ici sont poésie, le végétal et l’animal peuplent l’imaginaire de Floriane Pochon. Une vie possible dans l’humus et les mousses de la forêt. Superbe essai de poésie sonore pure avec cette composition. En hommage à tout ce qui pousse au printemps, voici donc "Sonifère, le son dance flore”, une pièce de 26 minutes réalisée à partir des recherches pour la révolution végétale de la Revue Fabula, présentée sur la scène Art & Science du Théâtre de la Reine Blanche à Paris en mai 2016. Fin de l’anthropocentrisme, temps végétal et hybridation des règnes du vivant, c’est de ça dont il s’agit maintenant.

Une bouteille à la mer et un flot de consolation

À écouter, pour voyager, dans le temps et l'espace à la recherche d'une bouteille à la mer, enfin arrivée. Dans "Flot de consolation", passez vingt minutes avec Amandine, qui jette une bouteille à la mer, et reçoit une réponse de celui qui l'a trouvée, deux mois plus tard. Amandine a jeté plusieurs bouteilles à la mer toute sa vie, parce que la mer console.

> Ecouter sur le site du Télégramme ici

N'écoutez pas les podcasts bien-être, intuition, développement personnel. Je n'y ai trouvé que des injonctions terrifiantes et des mélanges douteux. Les voici : "c'est avec le marketing intuitif que j'ai appris à développer mon intuition", ou bien "vous devez vous permettre de rêver mais de façon organisée". C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher à ne rien faire.