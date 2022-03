L’essentiel des restrictions pour endiguer le Covid-19 seront levées lundi. Plus besoin de masque en intérieur, à part dans les transports, ni de présenter son pass vaccinal.

C’est une étape de plus dans la levée des restrictions anti-Covid, et surtout un peu plus de liberté. À partir de lundi 14 mars, le pass vaccinal ne sera plus exigé à l’entrée de certains lieux. Le masque pourra être retiré dans la majorité des endroits clos, mais il restera quelques exceptions.

Le pass vaccinal aux oubliettes

Dès lundi, plus besoin de montrer son pass vaccinal pour dans un bar, aller en discothèque, au stade au cinéma, au musée, au théâtre, dans une salle de spectacle, une foire, un salon etc.

"Toutefois, le passe sanitaire (attestation de vaccination, résultat d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement) restera demandé à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées, afin de protéger les personnes les plus fragiles" peut-on lire sur le site du gouvernement.

Sans masque à l'intérieur

Si le masque n’était plus obligatoire depuis 28 février dans les lieux soumis au pass vaccinal, désormais, il ne le sera plus dans les lieux clos, comme dans les entreprises, les discothèques, dans les administrations et les magasins. Deux exceptions : dans les transports (bus, métro, train) et les établissements de santé.

Nouveau protocole à l'école

Dans les écoles, le protocole sanitaire sera allégé d’un échelon. Il passe du niveau 2 au niveau 1. Le masque n’est donc plus obligatoire à l’école, mais recommandé pour les élèves considérés comme fragiles. Le protocole sanitaire de niveau 1 prévoit également la fin des limites de brassage entre groupes d'élèves par niveau ou à la cantine. Les sports de contacts et les activités en piscine à l'intérieur comme à l'extérieur peuvent reprendre.

Moins de restrictions en entreprise

Au bureau, on va revoir les sourires de nos collègues ! "Toutes les règles vont disparaître. Le protocole sanitaire du printemps 2020 va disparaitre à partir de lundi prochain" a rappelé cette semaine la ministre du travail Elisabeth Borne. En plus de la fin de l'obligation du masque, les règles de distanciation prendront fin, et les protocoles concernant la restauration collective seront également levés. Pour rappel, les pots sont de nouveau autorisés depuis le mois de février.

"Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a plus de masque à l'intérieur que l'épidémie est finie" a rappelé Yazdan Yazdanpanah, le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris et membre du Conseil scientifique, sur France Inter ce dimanche. Il précise que "les dernières modélisations faites par l'Institut Pasteur jeudi montrent que même s'il y a une augmentation, ce ne sera pas comme au mois de janvier ou décembre. On dépasserait dans le pire des scénarios, s'il y a un relâchement important, 100 000 [cas par jour]".