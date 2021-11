Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi, lors de la conférence de presse du gouvernement, de nouvelles mesures concernant la gestion des cas de Covid à l'école qu'il a explicitées vendredi sur Inter. Voici ce que l'on sait à l'heure actuelle.

A l'école primaire, seuls les élèves testés négatifs seront autorisés à rester en classe s'il y a un cas avéré dans une classe © AFP / Martin Bureau

"Nous gardons notre objectif principal d'avoir au maximum les écoles ouvertes" : Jean-Michel Blanquer tient sa ligne, celle qu'il défend depuis le début de la crise sanitaire, maintenir, autant que possible, le plus d'écoles et de classes ouvertes. Alors que, ce vendredi, 8.890 classes au primaire sont fermées, le ministre a annoncé jeudi la mise en place d'un nouveau protocole, visant à limiter le nombre de fermetures de classes. Voici ce que l'on sait des nouvelles mesures à venir.

En primaire, les élèves testés dès la présence d'un cas positif

C'est la principale nouveauté : jusqu'à présent, dès le premier cas positif au Covid-19 dans une classe en maternelle ou élémentaire, les élèves étaient renvoyés chez eux et celle-ci était fermée. Dorénavant, en cas de cas positif, tous les élèves devront réaliser un test. Les élèves ne pourront ainsi revenir en classe que sur présentation d'un test négatif - et c'est bien le certificat de test qu'il faudra présenter, un certificat sur l'honneur ne suffira pas. Tous les élèves testés positifs devront, en revanche, rester à la maison.

Cette méthode a été expérimentée depuis début octobre dans dix départements - avec des résultats variables, mais encore provisoires, dans les différentes zones de test. "Il y a des endroits où ça à moins bien marché, notamment là où il y a une trop faible réactivité des acteurs", a précisé le ministre vendredi.

Ce nouveau protocole entrera en vigueur progressivement à partir de lundi 29 novembre, et se déploiera petit à petit jusqu'à être appliqué partout le 6 décembre. Les classes actuellement fermées le resteront jusqu'à la fin de la période d'isolement d'une semaine, elles ne bénéficient pas de ce nouveau dispositif.

Qui va devoir faire ces tests ?

Ce sont les parents qui devront faire faire à leurs enfants le test : ils pourront se rendre dans des laboratoires, à la pharmacie, ou dans tous les lieux qui pratiquent les tests. En revanche, le ministère n'a pas encore précisé officiellement si un test antigénique pourra suffire ou si c'est forcément un PCR qui devra être fait.

Le ministre a toutefois reconnu ce vendredi matin que "le seul problème éventuel serait la difficulté à faire des tests, c'est pour cela qu'on continuera à faire des tests dans les écoles, dans les endroits où ça se justifie", comme les milieux plus isolés ou plus défavorisés. Dans certaines zones, des laboratoires viendront donc jusque dans l'école tester les enfants.

Comment cela va se passer concrètement ?

En réalité, il y aura malgré tout une fermeture de classe, mais celle-ci ne sera que provisoire. Au moment où l'on saura qu'un cas est positif dans une classe, celle-ci sera fermée le temps que les élèves fassent le test. Dès que les enfants auront le résultat du test, sans attendre, ils pourront rentrer en classe.

Ce qu'on ne sait pas encore toutefois, c'est si, étant donné que tous les résultats de test n'arriveront pas en même temps (puisque les tests sont à la charge des parents), les écoles coordonneront la date de retour des élèves, ou si chacun reviendra au compte-gouttes.

Les classes fermées après plusieurs cas

Il restera tout de même des classes qui seront obligées de fermer. S'il y a trop de cas de Covid (on ne sait pas encore à partir de combien) dans une classe et que des situations de contamination dans la classe sont suspectées, alors la classe fermera pour une semaine comme c'est le cas actuellement.

Y aura-t-il toujours des tests à l'école ?

Oui : cette nouvelle règle concernant les fermetures de classe ne change rien à la campagne de tests salivaires préventifs menés dans les écoles, selon un tweet diffusé jeudi par le ministère.

Au collège et au lycée, pas de changement... sauf en sixième

Les règles au collège et au lycée ne changent pas, les élèves vaccinés peuvent rester en cours en cas de cas déclaré dans une classe. Mais que faire avec les élèves de sixième, qui pour la plupart n'ont pas encore 12 ans et donc ne peuvent pas être vaccinés ?

Jean-Michel Blanquer a annoncé ce vendredi matin qu'à compter de lundi, chaque élève se verra remettre une boîte de dix autotests, et devra effectuer deux autotests par semaine avant de venir au collège. "Les principaux de collège feront passer le mot aux parents, et l'Éducation nationale fournira ces dix autotests à réaliser en famille", précise le ministre.