View this post on Instagram

C’est fou que le premier rôle qu’on assigne aux femmes depuis des millénaires suscite un tel mépris social, non ? Alors que la plupart des gens considèrent toujours le fait d’élever ses enfants comme étant « le plus beau rôle » d’une femme, son « plus beau métier » -comme si les mères étaient rétribuées pour l’être… C’est d’autant plus fou que les nullipares volontaires suscitent exactement le même mépris : quand vous ne voulez pas d’enfant, les gens vous plaignent de « passer à côté de la vraie vie », exactement comme ils plaignent les mères au foyer qui, alors qu’elles ont fait leur job de femme, passeraient elles aussi à côté de cette fameuse « vraie vie ».😬🙄🙃 Sauf qu’il n’existe pas une « vraie vie » unique et standardisée qui convient à toutes et rend les femmes heureuses à coup sûr. La « vraie vie » n’est pas un pull tricoté par d’autres qu’on enfile les yeux fermés, c’est un maillage personnel qui comporte souvent des accrocs mais n’appartient qu’à nous. #lâcheznouslutérus