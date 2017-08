Le ministère de l'Agriculture publie ce jeudi 17 août une première liste de produits contenant des traces de fipronil et retirés du marché.

Photo d'illustration. © Maxppp / BENELUXPIX/MAXPPP

Le scandale des œufs au fipronil s'étend. La première liste de produits contenant des traces de l'insecticide et retirés du marché, a été publié ce jeudi par le ministère de l’Agriculture. Plutôt surprenant, ce tableau répertorie 17 paquets de gaufres. Uniquement des pâtisseries de supermarché, toutes fabriquées aux Pays-Bas.

8 marques de supermarchés

Ces produits, contiennentdu fipronil "à une concentration supérieure à la limite réglementaire" précise le ministère de l'Agriculture. Ce qui correspond à plus de 0,005mg/kg de produit. Pour le gouvernement, ils ne présentent tout de même pas de risque pour la santé et ne font donc pas l'objet d'un rappel de produit. Une déclaration qui s'appuie sur les conclusions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Cette liste est donc publié sur le site du ministère, "dans un souci d'information du consommateur".

Pas de rappel de produits

Les 17 paquets de gaufres épinglés, sont distribués sous huit marques de supermarchés différentes. Les produits contaminés par l'insecticide sont peut-être dans vos placards si vous avez achetés des gaufres entre le 23 juin et le 11 août 2017. Il en va donc de votre responsabilité de les manger ou de les jeter à la poubelle.

Cette liste est"évolutive" précise le gouvernement. Comme, une deuxième liste appelée "liste des produits rappelés chez les consommateurs", pour l'instant vide. "Elles seront complétées au fur et à mesure des confirmations" peut-on lire sur le site du ministère. Où l'on insiste sur le fait, qu'au "stade actuel, aucun contrôle réalisé par les entreprises françaises sur les produits destinés à la consommation n'a révélé de concentration supérieure à la limite autorisée". En attendant, on se demande vraiment si on a envie de croquer dans une gaufre aujourd'hui.