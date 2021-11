Ce 3 novembre, à partir de 9h22, les femmes travailleront bénévolement, selon la newsletter féministe "Les Glorieuses", conséquence de l'écart salarial de 16,5% entre femmes et hommes en 2021. Dans le secteur du nettoyage, à compétences égales, le salaire est le même, mais il y a bien une différence de traitement.

Les femmes de ménage travaillent bien plus à mi temps que les hommes © AFP / DANIEL REINHARDT

Le 3 novembre, à 9h22, les femmes travailleront bénévolement jusqu'à la fin de l'année, selon la newsletter féministe "Les Glorieuses". Pour établir ce constat, elle se base sur l'écart salarial établi par Eurostat, l'organisme de statistiques de l'Union Européenne. À compétences et temps de travail égaux, les hommes gagnent 16,5% de plus que les femmes. Dans le secteur du ménage et des services, une grille de salaire impose la même rémunération. Mais c'est sur l'évolution des carrières que se marque la différence de traitement.

Pas de formation, pas d'avancement

Monia, femme de ménage depuis 10 ans à Lyon, de clinique en bureaux, en passant par les couloirs de l'Opéra, a enchaîné les contrats et les heures sans jamais voir sa carrière évoluer. "Les postes que tu demandes, on ne te les attribue pas. Et Dieu sait si je demande !" Mais rien n'y fait. Elle a même dû accepter de voir des collègues masculins bénéficier de formations qu'elle avait réclamées, ou obtenir les postes qu'elle convoitait.

Les salariées sont le plus souvent à mi-temps, contrairement à leurs collègues masculins. Elles sont à des niveaux de compétences beaucoup plus bas.

Mais dans ce secteur du nettoyage, les situations comme celle de Monia sont monnaie courante. "Les salaires sont imposés par la convention collective, donc le genre n'a rien à y faire. Mais c'est dans le temps de travail et l'avancement des carrières qu'il y a bien une différence", explique Marion Alcatraz, juriste du syndicat CNT-Solidarité Ouvrier à Lyon. "En général, les salariées sont le plus souvent à mi-temps, contrairement à leurs collègues masculins. Elles sont à des niveaux de compétences beaucoup plus bas que leurs collègues masculins. Et quand, dans une équipe, il y a des chefs, des personnes à hautes compétences, en général ce sont des hommes."

Car à compétences égales, c'est à l'homme que l'on va proposer de se former à l'utilisation des machines ou aux dernières techniques. C'est aussi à eux que l'on réserve les contrats à temps pleins, particulièrement difficiles à obtenir dans un secteur où les missions ont lieu en différents endroits, sur des temps réduits. "La logique est la même que dans d'autres professions : on se dit que la femme sera moins disponible car elle doit s'occuper de ses enfants, mais aussi parfois, qu'elle aura moins d'aptitudes physiques que ses collègues masculins", déplore Marion Alcatraz. Un préjugé contre lequel peste Monia : "Moi je sais tout faire ! En dix ans de métier j'ai tout appris au fur et à mesure, sur le tas."

Une perte de motivation

Or sans formation, pas d'évolution et donc un salaire qui stagne et une motivation qui se délite pour Monia : "Les hommes progressent, les hommes avancent. Et nous quand on tape du poing on te dit : 'Si tu n'es pas contente, tu vas voir ailleurs'. Donc moi à force je n'ai plus envie de me battre, de demander, de dire s'il vous plait. Je fais ce que l'on me donne et je rentre à la maison." Dans le secteur du ménage et des services, les femmes représentent 67 % des employés.