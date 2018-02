A Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), l’une des plus grandes zones industrielles d’Europe, des habitants vont porter plainte contre les usines pétrochimiques : des études ont montré que les aliments produits localement contiennent des traces de polluants bien supérieures aux seuils légaux.

A Fos-sur-mer, la plage du Cavaou, remplie dès les beaux jours, jouxte le complexe pétrochimique © AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Le golfe de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) est l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe, avec raffineries, dépôts pétroliers, aciéries, usines métallurgiques et pétrochimiques: toutes des industries lourdes et polluantes. De grands groupes sont ainsi visés, parmi lesquels Arcelor-Mittal, pour "troubles anormaux du voisinage" : ces dernières années, plusieurs études ont démontré que les rejets massifs de ces industries dans l'atmosphère avaient une conséquence sur la santé des habitants. Sur la commune de Fos-sur-mer, d'après l'enquête Fos-Epseal publiée il y a un an, il y a par exemple deux fois plus de cancers, d'asthme et de diabète qu'ailleurs en France.

Des traces de polluants à grande échelle dans les aliments locaux

Cette fois, une association d’habitants a décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui contre de nombreux industriels installés sur le complexe pétrochimique installé aux portes de la commune : des études ont montré que les aliments produits localement contiennent des traces de polluants bien supérieures aux seuils légaux.

Entre 2009 et 2015, l'association de défense du Golfe de Fos a prélevé chaque année un échantillon de produits locaux: viande de taureau et de mouton, fromage de chèvre, oeufs de poules, poissons, moules. Et pour les végétaux, du foin et de l'huile d'olive. Ces échantillons ont été envoyés à deux laboratoires distincts. Et les résultats sont édifiants.

Daniel Moutet est le président de l'association :

Dioxyne, furane, métaux lourds, perturbateurs endocriniens : toute la panoplie des poussières qui s'envolent au niveau de nos industries. Il y a des normes au niveau de la France, de l'Europe, et on les dépasse...

L'association de défense du golfe de Fos a donc décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle va déposer également une série de plaintes contre les industriels du secteur pour "troubles anormaux du voisinage". Sont visés notamment Arcelor Mittal, et Esso.

Maître Julie Andreu est l'avocate de l'association :

On va demander la réparation d'un préjudice, puisqu'on sait qu'il y des gens atteints de pathologie compte tenu de ces émissions de polluants importantes

Ces actions en justice inédites seront présentées aux habitants de Fos-sur-Mer ce lundi à 18h, lors d'une réunion publique.