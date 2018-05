Une série de neuf épisodes par Thomas Legrand, le mardi 29 mai 2018

"A la hussarde", une série de podcasts originaux par Thomas Legrand © Radio France

Forte des 31,3 millions de téléchargements de podcasts par mois issus de ses programmes, France Inter réalise désormais des podcasts purement natifs. Premier en date : « A la Hussarde » par Thomas Legrand.

Entre « House of Cards » et « Baron noir », « A la hussarde » revient sur les dessous de la Présidentielle 2017, l’élection la plus folle de la Vème République. Chaque épisode en dévoile les coulisses et se construit sous la forme d’un dialogue fictif avec les protagonistes de la campagne que sont Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon.

Thomas Legrand :

C’est vraiment un exercice nouveau et excitant … surtout la partie "fictionnée" ! Je ne me connaissais pas de talent d’acteur !

A la hussarde : une série de podcasts inédite disponible dès le mardi 29 mai en exclusivité sur franceinter.fr, l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.

épisode 1 : Emmanuel Macron : l’été des dupes épisode 2 : Benoît Hamon, la chute épisode 3 : Le Pen / Dupont-Aignan : l’alliance de la carpe et du lapin épisode 4 : François Fillon, la défaite impossible épisode 5 : Jean-Luc Mélenchon, l’insoumis épisode 6 : Marine Le Pen : le dernier combat (?) épisode 7 : Macron / Le Pen : le débat entre les finalistes épisode 8 : Le Macronisme en marche épisode 9 : Emmanuel Macron : l’incarnation