N’oublions pas que le virus du SIDA est toujours là ! Ensemble contre le Sida

Vendredi 5 avril, le Sidaction lance sa 25e édition avec un parrain d’exception : Jean-Paul Gaultier aux côtés de Line Renaud, vice-présidente.

Le week-end du Sidaction a lieu les 5, 6 et 7 avril. Trois jours de mobilisation, de sensibilisation et d’information sur la lutte contre le SIDA. Cette année, 30 médias dont Radio France et France Inter ont répondu à cet appel pour faire de cet événement un rendez-vous unique et solidaire. Cette année, Antoine de Caunes sera le porte-parole de France Inter

France Inter se fera l’écho de cet événement tout au long de ces trois jours.

La campagne d'appel aux dons pour faire reculer le sida commence et France Inter soutient le Sidaction en s’engageant pour la recherche et la lutte contre le sida.

La lutte contre le virus du sida a changé de visage grâce aux personnes vivant avec le VIH, aux chercheurs, aux personnels soignants, aux acteurs communautaires et aux donateurs. À tel point que nous pourrions croire que le VIH/sida a disparu, après avoir tué plus de 35 millions de personnes depuis les années 1980.

Ne nous leurrons pas ! Malgré les avancées, le virus du sida est toujours là. N’oublions pas que près de 6 000 nouvelles infections sont recensées chaque année en France. Associé au virus du sida, l’oubli peut mettre à mal les victoires acquises après tant d’efforts et s’avérer dangereux. Dangereux pour la santé individuelle et publique.

Alors, détrompons-nous, le virus du sida reste bel et bien là. Ses attaques incessantes prennent des formes et des visages multiples. Nous ne devons pas baisser la garde. Le combat s’inscrit dans la durée et nous devons le poursuivre aussi longtemps que nécessaire. C’est pourquoi, vingt-cinq ans après, nous sommes toujours là, combatifs. Pour soutenir la recherche et les jeunes chercheurs. Pour sensibiliser, inciter sans relâche au dépistage et favoriser l’éducation à la santé sexuelle. Pour permettre un accès aux traitements et aux soins pour tous. Pour porter la voix des personnes vivant avec le VIH. Pour lutter contre les peurs enracinées, les discriminations, les stigmatisations et les exclusions qu’elles subissent au quotidien. Pour défendre les droits des personnes concernées par le VIH. Pour mobiliser les décideurs afin qu’ils poursuivent leur engagement financier et affirment leur volonté politique de mettre fin à cette épidémie. Pour vivre dans un monde sans discrimination, sans nouvelle infection, sans décès dû au VIH. Pour vivre dans un monde sans le virus du sida et accomplir ainsi notre raison d’être.