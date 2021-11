Cette semaine, Frances Haugen, ex-employée de Facebook devenue lanceuse d'alerte, est en tournée médiatique et politique en Europe. En à peine plus de deux mois, elle a fait chanceler la puissance du géant mondial en faisant fuiter des documents internes de l'entreprise.

Frances Haugen a dévoilé son identité début octobre, quelques semaines après le début des révélations. © AFP / JOHN THYS

Ce lundi, Frances Haugen prend la parole devant les députés européens, après avoir rencontré le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton. Après s'être rendue à Londres et Lisbonne, elle sera en fin de semaine à Paris. Pourtant, il y a à peine plus d'un mois, le nom de Frances Haugen était totalement inconnu.

Cette Américaine est devenue en quelques semaines la principale lanceuse d'alerte sur Facebook et ses dérives. En Europe, elle doit aider les autorités à comprendre "les techniques que Facebook et d'autres "portiers de l'Internet" utilisent pour contrôler les flux de données". Le Parlement européen débat en effet actuellement, de deux textes de lois qui doivent interdire aux plateformes d'Internet d'utiliser leurs algorithmes pour mettre en avant des contenus faux ou haineux.

Or, depuis plusieurs semaines, des révélations par voie de presse montrent que Facebook a laissé son algorithme entraîner des phénomènes négatifs (radicalisation, dépréciation des jeunes utilisatrices, circulation de fake news) pour favoriser ses profits. Et Frances Haugen connait bien le fonctionnement interne de Facebook : il y a moins d'un an, elle travaillait au sein de la division "intégrité" du géant américain. Retour en six dates sur la façon dont cette ingénieure a fragilisé le colosse Facebook – devenu Meta il y a quelques jours.

Juin 2019 : Frances Haugen entre chez Facebook

À 35 ans, Frances Haugen, ingénieure informaticienne, est embauchée par Facebook. Née dans l'État de l'Iowa, elle a commencé chez Google pour le projet Google Books puis pour le réseau social Google+. Elle rejoint ensuite Yelp, une application – très populaire à l'époque – de recommandations de restaurants, puis le réseau Pinterest, où elle développe respectivement l'intelligence artificielle qui reconnait des éléments sur des photos, et les algorithmes de recommandations.

Quand elle fait son entrée à Facebook, elle demande à intégrer une équipe dénommée "Civic Integrity" : c'est l'équipe chargée de lutter contre la désinformation et de comprendre les biais créés par les algorithmes afin de les corriger. Elle a quitté Facebook en mai 2021, quelques mois après s'être installée à Porto Rico, un paradis des cryptomonnaies (qu'elle affectionne particulièrement).

13 septembre 2021 : le début des Facebook Files

Début septembre, aux États-Unis, le "Wall Street Journal" lance une série d'articles intitulés les "Facebook files", des enquêtes menées à partir de documents internes à Facebook. Le quotidien indique que ces documents, issus d'études internes menées ces trois dernières années, ont été transmis par "un lanceur d'alerte". Les premiers articles des "Facebook Files" reviennent sur plusieurs failles dans les algorithmes et la modération de l'entreprise : on y apprend que la modération est plus souple envers les personnalités publiques, que l'algorithme du réseau social a favorisé – contrairement au but affiché – les publications haineuses, et enfin que Facebook savait, via une étude, qu'Instagram avait une très mauvaise influence sur les adolescentes. Quelques jours plus tard, Instagram annonce mettre en pause le développement de sa version "pour enfants"

Pendant plusieurs jours, et même plusieurs semaines, le "New York Times" publie de très nombreuses enquêtes liées à Facebook. Les "Facebook files" s'étendent aussi à d'autres médias (dont "Le Monde" en France) qui sortent d'autres informations sur l'entreprise et sur la façon dont elle peine à limiter ses propres effets néfastes. Ainsi, dans Le Monde, on apprend que le réseau social ne parvient plus à contrôler tous les effets de son algorithme.

3 octobre 2021 : Frances Haugen à visage découvert

Quelques semaines après la révélation des premiers "Facebook files", la chaîne CBS annonce révéler l'identité du fameux lanceur d'alerte, qui est en réalité une lanceuse d'alerte : Frances Haugen explique les raisons de ses révélations dans une longue interview. Selon elle, "la version actuelle de Facebook provoque des violences interethniques" car "Facebook décide en fonction de ce qui lui rapporte le plus d'argent". En d'autres termes, elle accuse l'entreprise de ne pas suffisamment s'engager contre ses propres dérives et de choisir "le profit plutôt que la sûreté".

Dès le surlendemain (et juste après une immense panne de Facebook et de tous ses services), elle est reçue par la commission au Commerce du Sénat américain. Avant les médias, les autorités avaient aussi reçu les documents qui ont fuité, et qui peuvent avoir un impact juridique pour Facebook, si le régulateur des marchés financiers estime que l'entreprise a caché des choses à ses actionnaires. Dans le même temps un second lanceur d'alerte émerge, pour faire des révélations allant dans le même sens.

6 octobre 2021: la réponse de Mark Zuckerberg

Le lendemain de l'audition de Frances Haugen, Mark Zuckerberg publie un message sur Facebook pour répondre aux critiques : "L'argument selon lequel nous mettons délibérément en avant du contenu qui rend les gens en colère, pour des profits, est complètement illogique", déclare-t-il. Il ajoute par ailleurs que Facebook continue à mener des recherches sur son impact social.

Quelques jours plus tard, Facebook publie également une série de tweets dénonçant le fait que des documents aient fuité, et critiquant les pratiques sur lesquelles se fondent les enquêtes journalistiques publiées.

14 octobre 2021 : Facebook limite l'accès des salariés aux documents internes

Le 13 octobre, Facebook annonce un renforcement de ses règles contre le harcèlement en ligne. Mais le lendemain, le "New York Times" annonce aussi que Facebook a envoyé un message interne à ses employés annonçant que dorénavant, l'accès à certains documents internes serait plus restreint. "Comme vous le savez, nous avons constaté une augmentation de fuites de documents liés à notre politique d'intégrité (…). Ces fuites donnent une image trompeuse de la nuance et de la complexité de notre travail", explique le message en question.

28 octobre 2021 : l'entreprise Facebook devient Meta

Après plusieurs jours de rumeurs, l'entreprise Facebook (maison-mère, notamment, de l'application Facebook, mais aussi de WhatsApp et Instagram), officialise le changement de son nom, pour devenir Meta. Officiellement, ce changement permet à l'entreprise d'ouvrir ses horizons pour ne plus être simplement une entreprise de réseaux sociaux, et de pouvoir se développer sur le secteur du metavers, visualisation du web en réalité virtuelle, pour laquelle l'entreprise compte recruter 10 000 personnes dans les cinq prochaines années.

Mais dans les jours qui précèdent, les révélations de la presse à partir des documents de Frances Haugen se poursuivent : on y apprend notamment que Facebook avait conscience de la quantité de contenus de désinformation présents sur la plateforme pendant l'élection présidentielle américaine de 2020 mais n'a pas suffisamment agi. Plusieurs observateurs affirment alors que le changement de nom est aussi une façon de vouloir mettre la poussière sous le tapis, et que les utilisateurs ne sont pas dupes : "Meta, cela signifie "Nous sommes le cancer de la démocratie qui se meta-stase en machine de surveillance", tweete par exemple l'élue américaine Alexandra Ocasio-Cortez.

Malgré les polémiques, Meta enregistre de très gros profits : pour le troisième trimestre de 2021, elle annonce des bénéfices nets de 9,2 milliards de dollars, soit une hausse de 17% sur un an.