Le radoucissement ne progresse que très lentement par le nord-ouest, note Météo France. Les températures sont encore négatives sur nombre de départements.

Vague de froid sur la France © AFP / Philippe Huguen

Le nord et l'est de la France font face à une forte vague de froid. 25 départements sont actuellement en vigilance orange.

Cet épisode va perdurer jusque dans la soirée voire la nuit de samedi à dimanche, avant que le redoux ne soit enfin suffisant et élimine le risque de verglas , selon Météo France.

Le radoucissement ne progresse que très lentement par le nord-ouest ; les températures sont encore négatives sur nombre de départements. La perturbation faiblement active, qui est arrivée par la Manche la nuit dernière, donne cet après-midi de faibles précipitations, verglaçantes de l'est des Hauts de France et de l'ouest de Champagne-Ardenne à l'Ile de France et une partie de la région Centre. De plus, après l'arrêt des précipitations verglaçantes par le nord-ouest, des bruines éparses peuvent se produire ici et là sur des sols encore gelés. Tout ceci rend les sols très glissants.

Dans la région parisienne, les températures de la nuit ont été "fortement négatives" de -3 à -11 degrés.

Cette masse d'air très froide s'accompagne d'une perturbation venant du sud de l'Angleterre qui fait courir le risque de pluies verglaçantes.

Dans le reste de l'Europe, en Italie, Pologne notamment, on dénombre au moins 17 morts en raison de cette vague de froid. Lire ici.

25 départements en vigilance orange © Visactu / Visactu

L'Eure et la Seine-Maritime sont en revanche sortis de la vigilance, qui s'étend désormais vers le centre et l'est du pays, où le centre régional météorologique de Strasbourg annonçait samedi à 06H00 des températures comprises entre -7 et -15°C en plaine.

"Soyez prudents si vous devez absolument vous déplacer", indique le ministère de l'Intérieur sur son compte Twitter.

Ce pic de froid et ses conséquences verglacées ont provoqué depuis vendredi une vingtaine d'accidents de la route dans le Nord, sans aucun blessé grave déploré. Dans la Somme, on dénombre 19 accidents de la circulation, avec 18 blessés légers et deux blessés graves dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon les pompiers.

Enfin, ces conditions météorologiques perturbent le déroulement de la Coupe de France de football, puisque trois matches des 32e de finale ont été reportés.

En première ligne lors des pics de froid, la situation des personnes sans-abri suscite la préoccupation d'associations, à l'image de la Fédération des acteurs de la solidarité (Fnars).

Son directeur Florent Gueguen a estimé mercredi que la France connaissait "l'un des hivers les plus difficiles sur le front de l'hébergement". Moins d'une personne sur deux composant le 115, le numéro d'appel pour l'hébergement d'urgence, serait selon la Fnars, prise en charge."

Pour les sans-abris, la situation est extrêmement dangereuse. Il y a 128.000 places d'hébergement existantes, contre 80.000 en 2012. "Ce n'est pas le tout de créer des places, il faut aussi convaincre les sans-abri de les accepter" rappelle la ministre du logement Emmanuelle Cosse.

Le plan grand froid

Le plan grand froid © Visactu / Visactu

Les très basses températures qui règnent sur la France en ce début d'année 2017 ont obligé certains préfets à déclencher le plan grand froid. Depuis 2008, c’est en effet les préfectures qui sont chargées de déclencher ces plans ayant pour but de favoriser la prise en charge des personnes potentiellement en danger du fait du froid.

Malgré la départementalisation du dispositif et la souplesse des critères de déclenchement, bon nombre de préfets ont décidé de conserver les seuils qui prévalaient auparavant.

Par ailleurs, la saturation des dispositifs d’urgence peut amener certains services préfectoraux à relever le niveau de vigilance d’un cran.

Parmi les mesures qui peuvent graduellement être mises en place, on trouve l’ouverture de places supplémentaires d’hébergement d’urgence, le renforcement des effectifs du 115, l’ouverture nocturne des accueils de jour, l’intensification des maraudes et la mobilisation des forces de l’ordre pour le repérage des personnes pouvant nécessiter d’être mises à l’abri.

Conduire sur le verglas ou la neige : les conseils

Les conseils pour chacun

Les conseils en cas de grand froid © Visactu / Visactu

Il faut éviter, dans la mesure du possible, de sortir le soir et la nuit lorsque les températures sont les plus basses. Et si vous devez sortir, habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure imperméable. N'oubliez pas de vous couvrir la tête et les mains.

De retour à l'intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude. Attention, les boissons alcoolisées sont très fortement déconseillées.

Attention également aux appareils utilisés pour vous chauffer. Les chauffages d'appoint ne doivent pas fonctionner en continu. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais utiliser des cuisinières ou autres braséros pour se chauffer. Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement ou vous risqueriez une intoxication mortelle au monoxyde de carbone.

Il est recommandé d'aérer son logement quelques minutes chaque jour malgré le froid.