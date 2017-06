Pour la seconde édition du salon Get Beauty, 80 vidéastes (dont un homme) beauté et mode sont attendues ce samedi au Parc Floral à Paris. On vous en présente cinq.

La Get Beauty avait déjà lieu en 2016, au Parc Floral à Paris. © Maxppp / Guillaume Georges

La première édition 2016 avait accueilli près de 100 000 visiteurs : la Get Beauty 2017 organisée par Finder Studios (en partenariat avec la marque de cosmétique Rimmel) n’en attend pas moins cette année. De 9h30 et jusqu’à 19h, près de 80 youtubeuses françaises mode et beauté viennent à la rencontre de leurs fans, au Parc Floral à Paris, dans un espace de 13 000 mètres carrés dédié aux séances de dédicace, selfies, "live shows" et autres échanges.

Certaines dépassent le nombre d’un million d’abonnés sur YouTube et explosent les compteurs de "followers" (abonnés) sur Twitter, Instagram ou Facebook. Ces jeunes femmes issues de la génération 2.0 s’adressent pour la plupart à des adolescentes en quête de conseils, mêlant beauté, mode, et art de vie, chacune avec une attitude particulière et une signature personnelle. Signe de l'importance du nombre de ces fans, une cérémonie de remise de trophée pour le cap des "1 million" et "100 000 abonnés" est également organisée.

Vos filles ou petites-filles les connaissent déjà par cœur, mais on vous présente cinq stars de la plateforme vidéo de YouTube, dans des styles très différents.

Horia, en tête du nombre d'abonnés

Horia, c'est la youtubeuse la plus suivie de France, avec 1 697 494 abonnés sur sa chaîne. Dans ses nombreuses vidéos, elle s’intéresse aux questions de beauté, de style, présente ce qu’elle appelle "ses favoris du mois" et donne des conseils à ses internautes. Comment boucler ses cheveux, comment survivre un lendemain de soirée, les meilleurs produits à utiliser… la jeune femme utilise l’humour et son franc-parler. Dans sa dernière vidéo, elle teste, face à la caméra, les effets du color correcting, des crèmes colorées pour améliorer son teint.

Emma CakeCup, l'humour comme maître mot

La youtubeuse Emma CakeCup comptabilise elle à ce jour 1 179 515 abonnés sur YouTube. La jeune femme, qui se présente comme une « youtubeuse lifestyle » a commencé à publier des vidéos en juillet 2013. Sur sa chaîne, elle aborde des questions diverses de la vie courante, avec un humour et un vocabulaire spontané. Parmi ses vidéos les plus regardées, "Comment savoir si je suis homosexuel(le) ?" mise en ligne il y a 11 mois et qui comptabilise plus de 1 200 000 vues.

D’autres questions plus légères sont abordées, notamment l’épilation à la cire. Emma CakeCup partage également ses séries préférées et tente certaines expériences qu’elle raconte ensuite face à la caméra, comme la cryothérapie. Sa dernière vidéo en date qui affiche déjà plus de 900 000 vues reprend des questions "gênantes" que ses fans ont pu lui poser via Twitter, avec le mot-dièse #AskGênant.

Georgia Horackova, la fitness girl végane

Georgia Horackova se distingue quant à elle par ses vidéos "beauté et fitness" et son engagement pour la cause animale. La jeune Marseillaise de 28 ans se revendique végane, et tente de donner la priorité aux produits bio et de marques "cruelty free" dans ses tutos maquillage (autrement dit, des produits non testés sur les animaux). Elle propose aussi à ses internautes des programmes sportifs pour renforcer les muscles et perdre du poids, des tutos décoration, des conseils spirituels "Comment connaître / trouver son projet de vie" et quelques recettes de cuisine végétalienne. Sa dernière vidéo en date, publiée le 27 mars, ne ressemble pourtant en rien aux autres : elle y remercie ses fans et ses abonnés pour leur présence et leur intérêt pour ses vidéos.

Le lendemain, sur son blog personnel, Georgia annonçait qu'elle arrêtait son activité de youtubeuse pour raisons personnelles. "Quand je repense à tout ce chemin accompli sur YouTube depuis tant d’années, je ne peux que constater que j’y ai mis tout mon cœur et toute mon âme", écrit-elle.

Angie, la maman moderne

"Une chaîne pour décomplexer les mamans et surtout pour rire du quotidien de parent", c’est ce que promet Angélique, sur sa chaîne "Angie Maman 2.0". Active depuis 2015, elle partage son quotidien de maman avec humour, mettant parfois en scène son fils, Hugo, via des épisodes "Hugo fait son show". Organiser l’anniversaire de son enfant,comment faire rire son enfant, décrypter les dessous des sites de rencontres sont autant de thèmes et de sujets qu’Angie met en avant dans ses vidéos. Mercredi , la jeune maman a publié une vidéo pour annoncer sa venue à la Get Beauty 2017 et motiver ses abonnés à venir la rencontrer.

Richaard2609, les conseils beauté au masculin

Richaard2609 est l’exception du salon : il est l’unique homme à participer à la rencontre. Ce "make-up artist" (spécialiste en maquillage) de 21 ans comptabilise 115 012 abonnés sur sa chaîne, où il partage en vidéo ses conseils beauté et maquillage. Sa dernière vidéo, publiée il y a une semaine, met en avant un masque pour le visage disponible en magasins à moins de 20 euros pour une peau "lisse et fraîche".