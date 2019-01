Gilets jaunes samedi, foulards rouges et militants pour le climat dimanche, les clameurs de tous les mécontentements résonneront ce week-end dans les rues de grandes villes de France.

Manfiestation de Gilets jaunes à Bordeaux le 19 janvier © AFP / GEORGES GOBET

Paris - Place de la Nation - 14h - Dimanche

Trois collectifs appellent à manifester dimanche à Paris. Créée le 5 décembre 2018 en réaction au mouvement des Gilets jaunes, les "foulards rouges" revendiquent 38 000 membres '"abonnés" sur les réseaux sociaux.

Les Foulards rouges ont d'abord partagé certaines revendications des Gilets jaunes, puis les violences qui émaillent leurs manifestations les ont détourné de leurs mouvements : les "foulards rouges" disent représenter une France qui "se terre depuis des semaines". Se défendant d'être un mouvement pro-Macron, les Foulards rouges annoncent finalement une "marche républicaine des libertés" qui doit démarrer à 14h de la place de la Nation pour se diriger vers la place de la Bastille.

"Gilets Jaunes" acte XI samedi avec une chaîne humaine dimanche

En préambule de la mobilisation de ce week-end, la page Facebook d'Eric Drouet signale comme "pré-acte XI" une manifestation des VTC, qui menacent de bloquer le périphérique parisien ce vendredi après-midi à Paris. Les VTC plaident pour un diesel moins cher, et des garanties sur leurs revenus.

Paris - Cours de Vincennes - Samedi - 12h

Sur la page Facebook "Gilets jaunes officiel d'Éric Drouet", on invite les Gilets jaunes à se retrouver à 12h rendez-vous au Cours de Vincennes à Paris. Le parcours prévu irait de l'avenue du Trône jusqu'à Bastille en passant par la Madeleine et la rue de Rivoli.

Les "gilets jaunes" sont invités à se rassembler partir de midi cours de Vincennes pour un entamer un parcours de l'avenue du Trône jusqu'à Bastille, en passant par les grands boulevards et la rue de Rivoli. Si l'on en croit les indications de la page Facebook.

Paris - Place de la République - Samedi - 17h

À partir de 17h, Eric Drouet appelle à une "nuit jaune" sur la place de la République. Un moment de rencontre et de débat pacifique. Eric Drouet a promis au gouvernement que les gilets jaunes montreraient qu'ils "ont le sens de l'effort".

Parallèlement, l'autre figure importante du mouvement, Maxime Nicolle, alias Fly Rider, annonce une "Nocturne chez Juppé", à Bordeaux dans la nuit de samedi à dimanche.

France - Dimanche - 9h00/11h00

Mais ce n'est pas la seule chose qui se prépare. Une chaîne humaine pour laquelle sur Facebook 10 000 se sont déclarées, intéressées, partirait de plusieurs villes de France et convergerait vers Versailles. Le texte d'appel pour cet événement précise :“ Nous ne pouvons pas tous nous permettre d’aller à Paris ou sur des ronds-points, mais nous pouvons “tous” nous donner la main, montrer que toutes les villes, toutes les classes sociales, toutes les religions, sont capables d´être ensemble pour une vie meilleure, montrer qu’ensemble nous sommes plus fort et dire que ce monde ne nous ressemble plus, nous voulons vivre dignement et non survivre”.

Les différentes chaînes humaines devraient donc se déployer dimanche.

Week-end de marches et d'actions pour le climat dans une centaine de villes

France - Samedi et Dimanche

Comme en décembre, les marches pour le climat, croiseront ou seront rejointes, selon les cas, par les "gilets jaunes".

"Soyons 1 million partout en France ce 27 janvier 2019 pour exiger un changement dès demain. L'acte 1 citoyen commence" explique Action Climat France sur sa page Facebook. 105 points de manifestations sont prévus partout en France.

Toutes les villes et points de rassemblements ici.

Paris - Place de la République - Dimanche - 14h/18h

À Paris, plutôt qu'une marche, les militants sont invités à un grand meeting. Le mouvement compte investir la place de la République, non pour manifester, mais pour préparer la mobilisation internationale des lycéens les 15 et 16 mars. Elodie Nace, chargée de mobilisation à Alternatiba annonce cinq débats, dont l’un justement axé sur cette journée internationale. Plus de 50 000 personnes se disent intéressées sur Facebook par cette grande agora pour le climat. Plus de 70 000 le seraient à Bruxelles.