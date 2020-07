Gisèle Halimi est décédée ce mardi à Paris, à 93 ans. L'ancienne avocate était une grande figure du féminisme. Elle s'était battue pour le droit à l'avortement et contre le viol.

Une enfance à Tunis. Une carrière d'avocate pénaliste à Paris. Et une lutte : la cause des femmes. Sa famille a annoncé ce mardi la mort, au lendemain de son 93e anniversaire, de l'ancienne avocate et surtout grande figure du féminisme, Gisèle Halimi.

Gisèle Halimi c'est avant tout un combat : celui du droit à l'avortement. Avocate, militante féministe, elle signe en 1971 le manifeste des 343 salopes, dans le Nouvel Observateur, une tribune pour le droit à l'avortement. Combat que cette avocate mène aussi devant les tribunaux avec un procès majeur, en 1972 à Bobigny : elle obtient la relaxe de Marie-Claire, 16 ans, qui avait avorté après un viol.

Gisèle Halimi est revenue sur ce procès au micro de France Inter en 2006 :

"On ne s'adressait pas aux juges - en fait on parlait, par-dessus leurs têtes, au pays tout entier - et c'était tout à la fois la prise de conscience que ça pouvait nous valoir le maximum de répression, mais on assumait le risque, et en même temps qu’on en faisait un acte de démocratie. Car c'était un acte de démocratie extrêmement fort, on disait 'nous restons dans le cadre de la loi, mais cette loi est injuste et désobéir à une loi injuste ce n'est pas désobéir'."